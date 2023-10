Il FIA WEC dal 2024 con un nuovo formato di qualifiche

Durante la riunione del Consiglio Mondiale dell'Automobile della FIA a Ginevra, è stato deciso che a partire dalla prossima stagione ci saranno due sessioni per classe per determinare la griglia di partenza.

A partire dalla prossima stagione, il WEC sarà ancora più movimentato. Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac, BMW, Lamborghini e Alpine gareggeranno con vetture di serie nella classe hypercar e lotteranno per le vittorie assolute e per la corona della leggendaria 24 Ore di Le Mans. Inoltre, le vetture GTE saranno eliminate e sostituite da vetture GT3. Il WRC rinuncerà persino alle LMP2 (al di fuori di Le Mans).

Ora è stato messo a punto un nuovo formato di qualifiche, approvato durante la riunione del Consiglio Mondiale dell'Automobile della FIA a Ginevra. La procedura è semplice: in una prima sessione, della durata di dodici minuti, partecipano tutte le vetture per classe. Le migliori dieci di questa sessione passano poi all'iperpole e decidono tra loro i primi dieci posti sulla griglia di partenza.

In precedenza era prevista una sola sessione per classe, della durata di 15 minuti, per determinare le posizioni in griglia. Tuttavia, l'iperpole è già stata utilizzata alla 24h di Le Mans dal 2020. Inizialmente, consisteva nelle prime sei auto per classe. Dal 2023, è stata aumentata alle prime otto.

Inoltre, il Consiglio Mondiale dell'Automobile della FIA, riunito a Ginevra, ha abbassato il regolamento tecnico per la classe LMGT3. Queste consistono (come potrebbe essere altrimenti) nelle regole della GT3 che sono note da anni. Nella LMGT3, tuttavia, ci sono alcuni adattamenti specifici del WEC, come i numeri di partenza illuminati o il sistema di luci di testa, che segnala le prime tre auto della classe con luci sul lato della vettura.