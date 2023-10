FIA WEC a partir de 2024 com novo formato de qualificação

Na reunião do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, em Genebra, foi decidido que, a partir da próxima época, haverá duas sessões por classe para determinar a grelha de partida.

A partir da próxima época, haverá ainda mais ação no WEC. A Toyota, a Peugeot, a Ferrari, a Porsche, a Cadillac, a BMW, a Lamborghini e a Alpine vão competir com carros de fábrica na classe dos hipercarros e lutar por vitórias à geral, bem como pela coroa nas lendárias 24 Horas de Le Mans. Além disso, os carros GTE serão eliminados e substituídos por pilotos GT3. O WRC irá mesmo dispensar completamente os LMP2 (fora de Le Mans).

Agora, foi concebido um novo formato de qualificação, que foi aprovado na reunião do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA em Genebra. O procedimento é simples: numa primeira sessão, que dura doze minutos, participam todos os carros de cada classe. Os dez melhores desta sessão passam então para o hiperpole e decidem entre si os dez primeiros lugares da grelha.

Anteriormente, havia apenas uma sessão por classe, com a duração de 15 minutos, para determinar as posições na grelha. No entanto, o hiperpole já é utilizado nas 24h de Le Mans desde 2020. Inicialmente, consistia nos primeiros seis carros por classe. A partir de 2023, foi aumentado para os oito primeiros.

Além disso, o Conselho Mundial de Desporto Automóvel da FIA em Genebra também baixou as Regras Técnicas para a classe LMGT3. Estas consistem (como poderia ser de outra forma) nas regras GT3 que são familiares há anos. No entanto, na LMGT3, existem algumas adaptações específicas do WEC - como os números de partida iluminados ou o sistema de luzes de liderança, que marca os três primeiros carros da classe com luzes na lateral do carro.