Des pilotes intéressants lors du test des rookies du WEC à Bahreïn

Par exemple, le nouveau champion DTM Thomas Preining sera au volant de la Porsche 963. Lilou Wadoux et Robert Shwartzman pourront essayer la Ferrari 499P. Les champions IMSA-GTD-Pro prendront place dans la Toyota GR010 Hybrid.

La finale de la saison du FIA WEC aura lieu le 4 novembre à Bahreïn. Le lendemain, la tradition veut que l'on organise le Rookie Test du WRC. Ce test doit permettre aux jeunes pilotes d'essayer les voitures du WEC. Le WEC a publié une première liste provisoire d'engagés pour ce test. On y trouve quelques noms intéressants.

Ainsi, Thomas Preining pourra piloter la Porsche 963 lors du rookie test. L'Autrichien a été sacré champion du DTM le week-end dernier. Jose Maria Lopez, Josh Pierson, Jack Hawksworth et Ben Barnicoat seront au volant de la Toyota GR010 Hybrid. Lopez certainement comme pilote de référence, puisqu'il sera pilote à plein temps dans l'hypercar Toyota en 2023. Pierson a été désigné par le WEC et Hawksworth/Barnicoat avaient remporté le titre GTD-Pro dans la série américaine IMSA au volant de la Lexus GT3. Comme on le sait, Lexus est une marque du groupe Toyota.

Nicolas Varrone et Kyffin Simpson pilotent la Cadillac V-Series.R. Varrone avait été sélectionné par le WEC pour un test LMP2 - il peut désormais même tester une catégorie supérieure. L'équipage de la Ferrari 499P est également passionnant. Lilou Wadoux et Robert Shwartzman testent la voiture gagnante des 24h du Mans. Wadoux est pilote d'usine GT chez Ferrari et Shwartzman pilote de réserve F1. Tous deux avaient attiré l'attention en 2023 avec de fortes performances en GT-Ferrari. Au total, 18 voitures sont inscrites pour les essais. Vous trouverez ici la liste provisoire des inscrits.