Piloti interessanti al test per esordienti del WEC in Bahrain

Il finale di stagione del FIA WEC si svolgerà in Bahrain il 4 novembre. Un giorno dopo si svolgerà il tradizionale test per esordienti del WEC. L'obiettivo è quello di dare ai giovani piloti l'opportunità di provare le auto del WEC. Il WEC ha pubblicato una prima lista provvisoria di iscritti a questo test. Ci sono alcuni nomi interessanti.

Thomas Preining, ad esempio, potrà guidare la Porsche 963 durante il test per esordienti. L'austriaco è stato incoronato campione del DTM lo scorso fine settimana. Jose Maria Lopez, Josh Pierson, Jack Hawksworth e Ben Barnicoat siederanno sulla Toyota GR010 Hybrid. Lopez è sicuramente un pilota di riferimento in quanto sarà un pilota a tempo pieno della hypercar Toyota nel 2023. Pierson è stato designato dal WEC e Hawksworth/Barnicoat hanno vinto il titolo GTD Pro nella serie americana IMSA con la Lexus GT3. Lexus, come noto, è un marchio del Gruppo Toyota.

Nicolas Varrone e Kyffin Simpson guidano la Cadillac V-Series.R. Varrone è stato in realtà selezionato dal WEC per un test LMP2 - e ora può anche provare una classe superiore. Anche l'equipaggio della Ferrari 499P è entusiasta. La vettura vincitrice della 24h di Le Mans sarà testata da Lilou Wadoux e Robert Shwartzman. Wadoux è un pilota ufficiale GT della Ferrari e Shwartzman un pilota di riserva di F1. Entrambi hanno attirato l'attenzione nel 2023 con ottime prestazioni nel GT Ferrari. Finora sono state iscritte al test un totale di 18 vetture. L'elenco provvisorio delle vetture iscritte è disponibile qui.