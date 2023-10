Pilotos interessantes no teste de estreia do WEC no Bahrein

Por exemplo, o novo campeão do DTM, Thomas Preining, vai sentar-se no Porsche 963. Lilou Wadoux e Robert Shwartzman vão experimentar o Ferrari 499P. Os campeões do IMSA GTD Pro vão sentar-se no Toyota GR010 Hybrid.

O final da época do FIA WEC terá lugar no Bahrain, a 4 de novembro. Um dia depois, realiza-se tradicionalmente o teste para estreantes do WEC. Este teste tem como objetivo dar aos jovens pilotos a oportunidade de experimentar os carros do WEC. O WEC publicou agora uma primeira lista provisória de inscritos para este teste. A lista inclui alguns nomes interessantes.

Thomas Preining, por exemplo, será autorizado a conduzir o Porsche 963 no teste de estreantes. O austríaco foi coroado campeão do DTM no fim de semana passado. José Maria Lopez, Josh Pierson, Jack Hawksworth e Ben Barnicoat vão sentar-se no Toyota GR010 Hybrid. Lopez é certamente um piloto de referência, uma vez que é piloto a tempo inteiro do hipercarro Toyota em 2023. Pierson foi designado pelo WEC e Hawksworth/Barnicoat ganharam o título GTD Pro na série americana IMSA no Lexus GT3. A Lexus, como se sabe, é uma marca do Grupo Toyota.

Nicolas Varrone e Kyffin Simpson conduzem o Cadillac V-Series.R. Varrone foi selecionado pelo WEC para um teste LMP2 - agora pode mesmo testar uma classe superior. A equipa do Ferrari 499P também é entusiasmante. O carro vencedor das 24h de Le Mans será testado por Lilou Wadoux e Robert Shwartzman. Wadoux é um piloto de GT da Ferrari e Shwartzman um piloto de reserva de F1. Ambos chamaram a atenção em 2023 com fortes desempenhos no GT Ferrari. Até à data, foram inscritos 18 carros para o teste. A lista provisória de inscritos pode ser consultada aqui.