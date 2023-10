Akkodis ASP veut participer au FIA WEC avec la Lexus RC F GT3

La saison 2024 verra quelques nouveautés dans le FIA WEC. La catégorie LMP2 sera supprimée (en dehors des 24h du Mans) et les bolides GT3 feront leur entrée dans le championnat. La catégorie LMGT3 remplacera alors la catégorie GTE-Am. Actuellement, on ne sait pas encore quels constructeurs seront représentés. Les organisateurs du WEC veulent tout d'abord miser sur des marques qui sont également présentes dans les hypercars. Mais il devrait y avoir des exceptions. De plus, chaque marque ne se verra attribuer que deux créneaux de véhicules. La décision de savoir quelles équipes seront engagées revient à chaque constructeur.

Comme on le sait, Toyota est présent dans la catégorie Hypercar et les Japonais sont très intéressés par une participation à la LMGT3. La Lexus RC F GT3 (Lexus est une marque du groupe Toyota) serait également une voiture appropriée. L'équipe française Akkodis ASP a fait savoir qu'elle souhaitait s'occuper de deux Lexus dans le WEC.

Akkodis ASP Team a récemment couru en GT3 avec Mercedes-AMG - mais a également des liens avec Toyota, puisqu'elle participe au GT4 français avec la GR Supra GT4. Akkodis ASP a déjà fait connaissance avec la Lexus RC F GT3 cette semaine. Un test de pneus Goodyear a eu lieu à Portimão, auquel l'écurie française a participé. Goodyear est le fournisseur unique choisi par les organisateurs de la série pour les pneus de la catégorie LMGT3.

Officiellement du moins, on ne sait pas encore si les inscriptions seront autorisées. Le fait est que les places pour le GT3 sont extrêmement limitées dans le WEC. La grille sera composée de 36 à 38 voitures. Plus de 18 hypercars sont attendues l'année prochaine. Il y aura donc 18 places en LMGT3, ce qui signifie neuf constructeurs GT3 pour deux voitures chacun.

Du fait de l'association d'hypercars évoquée, Porsche, BMW, Corvette (en raison de l'hypercars Cadillac), Lexus (hypercars Toyota), Ferrari et Lamborghini seraient les favoris. Ford (via l'équipe allemande Proton Competition) et Aston Martin ont également de grandes chances, car ils participent déjà depuis un certain temps au FIA WEC. De plus, United Autosports veut également s'engager avec deux McLaren 720S GT3 EVO.