Akkodis ASP vuole entrare nel FIA WEC con la Lexus RC F GT3

La stagione 2024 vedrà una serie di cambiamenti nel FIA WEC. La classe LMP2 sarà abolita (al di fuori della 24h di Le Mans) e le vetture GT3 entreranno nel WEC. La cosiddetta categoria LMGT3 sostituirà quindi la classe GTE-Am. Non è ancora chiaro quali vetture dei costruttori saranno rappresentate. Inizialmente gli organizzatori del WEC vogliono concentrarsi sui marchi che competono anche nelle hypercar. Tuttavia, ci saranno anche delle eccezioni. Inoltre, a ogni marchio saranno assegnati solo due slot per le auto. La decisione su quali team utilizzare spetta al rispettivo costruttore.

Toyota è nota per la sua presenza nella classe delle hypercar e i giapponesi sono molto interessati a partecipare anche alla LMGT3. Anche la Lexus RC F GT3 (Lexus è un marchio del gruppo Toyota) sarebbe un veicolo adatto. Ora il team francese Akkodis ASP ha annunciato l'intenzione di iscrivere due vetture Lexus al WEC.

Il team Akkodis ASP ha recentemente corso con Mercedes-AMG in GT3, ma ha anche legami con Toyota, in quanto gareggia nella GT4 francese con la GR Supra GT4. Akkodis ASP ha già avuto modo di conoscere la Lexus RC F GT3 questa settimana. A Portimão si è tenuto un test di pneumatici Goodyear a cui ha partecipato la squadra francese. Goodyear è il fornitore standard scelto dagli organizzatori della serie per i pneumatici della classe LMGT3.

Almeno ufficialmente, non è ancora chiaro se le iscrizioni saranno approvate. Il fatto è che i posti in GT3 nel WEC sono estremamente limitati. La griglia di partenza sarà composta da circa 36-38 vetture in totale. L'anno prossimo sono attese ben 18 hypercar. Quindi ci saranno probabilmente 18 posti LMGT3 disponibili, il che significa nove costruttori GT3 ogni due auto.

A causa del legame con le hypercar, Porsche, BMW, Corvette (grazie all'hypercar Cadillac), Lexus (hypercar Toyota), Ferrari e Lamborghini sarebbero le favorite. Anche Ford (tramite il team tedesco Proton Competition) e Aston Martin hanno grandi possibilità, dato che gareggiano da tempo nel FIA WEC. Inoltre, United Autosports vuole iscrivere due McLaren 720S GT3 EVO.