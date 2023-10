Akkodis ASP quer entrar no FIA WEC com o Lexus RC F GT3

A equipa de corrida francesa de Jérôme Policand planeia entrar no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) na época de 2024. Para tal, planeia inscrever dois Lexus RC F GT3. O carro já foi testado esta semana.

A época de 2024 será marcada por uma série de alterações no FIA WEC. A classe LMP2 será abolida (fora das 24h de Le Mans) e os carros GT3 entrarão no WEC. A chamada categoria LMGT3 substituirá então a classe GTE-Am. Ainda não é claro quais os construtores que estarão representados. Inicialmente, os organizadores do WEC querem concentrar-se nas marcas que também competem nos hipercarros. No entanto, também haverá excepções. Além disso, cada marca só terá direito a duas vagas para carros. A decisão sobre as equipas que serão utilizadas cabe ao respetivo construtor.

A Toyota é conhecida por estar na classe dos hipercarros e os japoneses estão muito interessados em competir também no LMGT3. O Lexus RC F GT3 (Lexus é uma marca do grupo Toyota) também seria um veículo adequado. Agora, a equipa francesa Akkodis ASP anunciou a sua intenção de inscrever dois automóveis Lexus no WEC.

A equipa Akkodis ASP tem corrido recentemente com a Mercedes-AMG em GT3 - mas também tem ligações à Toyota, uma vez que compete em GT4 francês com o GR Supra GT4. A Akkodis ASP já ficou a conhecer o Lexus RC F GT3 esta semana. Foi realizado um teste de pneus Goodyear em Portimão e a equipa francesa participou. A Goodyear é o fornecedor padrão selecionado pelos organizadores da série para os pneus da classe LMGT3.

Pelo menos oficialmente, ainda não é claro se as inscrições serão aprovadas. O facto é que os lugares para os GT3 no WEC são extremamente limitados. A grelha será composta por cerca de 36 a 38 carros no total. São esperados 18 hipercarros no próximo ano. Assim, haverá provavelmente 18 lugares LMGT3 disponíveis - o que significa nove construtores de GT3 para cada dois carros.

Devido à ligação mencionada com os hipercarros, a Porsche, a BMW, a Corvette (devido ao hipercarro Cadillac), a Lexus (hipercarro Toyota), a Ferrari e a Lamborghini seriam as favoritas. A Ford (através da equipa alemã Proton Competition) e a Aston Martin também têm grandes hipóteses, uma vez que já correm no FIA WEC há algum tempo. Para além disso, a United Autosports também quer inscrever dois McLaren 720S GT3 EVO.