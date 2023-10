Isotta Fraschini Hypercar avec essais à Imola

La nouvelle voiture de course, qui pourrait éventuellement participer à la catégorie hypercar du championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) en 2024, a effectué des essais sur le circuit d'Imola. L'année prochaine, une course du WEC y aura également lieu.

La saison prochaine, le plateau des hypercars du FIA WEC sera vraiment complet. Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac, BMW, Lamborghini et Alpine seront présentes avec des voitures d'usine et se battront pour la victoire finale et la couronne des légendaires 24 heures du Mans. Le constructeur italien Isotta Fraschini, qui développe actuellement la Tipo 6 LMH Competizione en collaboration avec Michelotto Engineering, souhaite également être de la partie.

Ces derniers mois, l'hypercar italienne a fait l'objet de nombreux essais, notamment il y a quelques jours à Imola. Jusqu'à présent, la Tipo 6 LMH Competizione n'y avait pas encore roulé. Le circuit italien accueillera également une course WEC en 2024.

Lors des essais d'Imola, qui se sont déroulés sur deux jours, des voitures d'autres catégories étaient également présentes sur le circuit. Cela a notamment permis de simuler le comportement dans le trafic (c'est-à-dire lors des dépassements et des dépassements). De plus, il a plu abondamment le premier jour et des pneus profilés ont donc été utilisés. Les deux pilotes d'essai de Michelotto Engineering, Marco Bonanomi et Jean-Karl Vernay, se sont relayés au volant pendant les deux jours. Au total, plus de 750 kilomètres ont été parcourus.

"Nous pouvons être satisfaits de ce test d'Imola, deux jours consacrés aux derniers réglages de la voiture avant de partir en soufflerie pour l'homologation, puis au centre technique de la FIA en France", explique Claudio Berro (directeur du sport automobile d'Isotta Fraschini). "Les variations météorologiques entre pluie et soleil nous ont donné la possibilité de tester la voiture dans différentes configurations pour simuler des courses d'endurance où les variables météorologiques sont toujours à l'affût. Je remercie Jean-Karl, Marco et tout le personnel technique pour l'excellent travail accompli jusqu'à présent".