Isotta Fraschini Hypercar in prova a Imola

La nuova auto da corsa, che potrebbe competere nella classe hypercar del Campionato Mondiale per Auto Sportive (FIA WEC) nel 2024, è stata in prova sul circuito di Imola. Lì si terrà anche una gara del WEC il prossimo anno.

Nel FIA WEC, il campo delle hypercar sarà davvero pieno nella prossima stagione. Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac, BMW, Lamborghini e Alpine si contenderanno con vetture di serie la vittoria assoluta e la corona alla leggendaria 24 Ore di Le Mans. Anche la fucina italiana Isotta Fraschini, che attualmente sta sviluppando la Tipo 6 LMH Competizione insieme a Michelotto Engineering, vuole partecipare all'azione.

Negli ultimi mesi sono stati effettuati numerosi test drive con l'hypercar italiana, ad esempio pochi giorni fa a Imola. La Tipo 6 LMH Competizione non era ancora stata guidata lì. Il circuito italiano ospiterà anche una gara del WEC nel 2024.

Durante il test di Imola, durato due giorni, sono scese in pista anche auto di altre classi. In questo modo è stato possibile simulare, tra l'altro, il comportamento nel traffico (ad esempio, i sorpassi e i doppiaggi). Inoltre, il primo giorno del test ha piovuto molto e quindi sono stati utilizzati pneumatici profilati. I due collaudatori della Michelotto Engineering, Marco Bonanomi e Jean-Karl Vernay, si sono alternati al volante in entrambe le giornate. In totale sono stati percorsi più di 750 chilometri.

"Possiamo ritenerci soddisfatti del test di Imola, due giorni dedicati alla messa a punto finale della vettura prima di passare alla galleria del vento per l'omologazione e poi al centro tecnico FIA in Francia", spiega Claudio Berro (Direttore Motorsport di Isotta Fraschini). "Le variazioni climatiche tra pioggia e sole ci hanno dato la possibilità di testare la vettura in diverse configurazioni per simulare le gare di durata dove le variabili meteorologiche sono sempre in agguato. Ringrazio Jean-Karl, Marco e tutto lo staff tecnico per l'ottimo lavoro svolto finora".