Isotta Fraschini Hypercar testa em Imola

O novo carro de corrida, que poderá competir na classe dos hipercarros do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) em 2024, esteve a ser testado no circuito de Imola. No próximo ano, realizar-se-á também uma corrida do WEC neste circuito.

No FIA WEC, o campo dos hipercarros estará realmente cheio na próxima época. A Toyota, a Peugeot, a Ferrari, a Porsche, a Cadillac, a BMW, a Lamborghini e a Alpine vão competir com carros de fábrica pelas vitórias gerais e pela coroa nas lendárias 24 Horas de Le Mans. A forja italiana Isotta Fraschini, que está atualmente a desenvolver o Tipo 6 LMH Competizione em conjunto com a Michelotto Engineering, também quer fazer parte da ação.

Nos últimos meses, foram efectuados muitos testes de condução com o hipercarro italiano - por exemplo, há alguns dias, em Imola. O Tipo 6 LMH Competizione ainda não tinha sido conduzido neste circuito. O circuito em Itália também vai acolher uma corrida do WEC em 2024.

Durante o teste em Imola, que durou dois dias, também estiveram em pista carros de outras classes. Isto significa que, entre outras coisas, foi possível simular o comportamento no tráfego (ou seja, ultrapassagens e voltas). Além disso, choveu muito no primeiro dia do teste e, por isso, foram utilizados pneus perfilados. Os dois pilotos de teste da Michelotto Engineering, Marco Bonanomi e Jean-Karl Vernay, revezaram-se ao volante nos dois dias. No total, foram percorridos mais de 750 quilómetros.

"Podemos estar satisfeitos com o teste de Imola: dois dias dedicados à afinação final do carro antes de ir para o túnel de vento para a homologação e depois para o centro técnico da FIA em França", explica Claudio Berro (Diretor de Desportos Motorizados da Isotta Fraschini). "As variações meteorológicas entre chuva e sol deram-nos a oportunidade de testar o carro em diferentes configurações para simular corridas de resistência onde as variáveis meteorológicas estão sempre à espreita. Agradeço ao Jean-Karl, ao Marco e a toda a equipa técnica pelo excelente trabalho realizado até agora."