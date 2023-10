Voiture Track-Day : Ferrari présente la 499P Modificata

Ferrari fait de son programme de prototypes une affaire : pour la saison 2023, la marque mythique s'est engagée dans le championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) avec deux 499P - auparavant, Ferrari avait participé pour la dernière fois au sport de prototypes en tant qu'usine en 1973. Dès la première saison, la 499P d'Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi a remporté les légendaires 24 heures du Mans.

La course WEC a maintenant un frère : la 499P Modificata. Celle-ci sera vendue à des pilotes gentlemen fortunés qui pourront la conduire sur des circuits lors de journées de piste spécialement organisées. Le nombre d'exemplaires vendus n'est pas connu, pas plus que l'étiquette de prix.

Comme la voiture de course, la 499P Modificata est propulsée par un moteur V6 d'une cylindrée de près de trois litres. S'y ajoute (comme dans la voiture de course) un système hybride sur l'essieu avant. Ce système peut toutefois être utilisé à toutes les vitesses - en FIA WEC, la puissance électrique supplémentaire ne peut être utilisée qu'à partir de 190 km/h. Combinée, la 499P Modificata atteint donc tout d'abord une puissance de 520 kW (plus de 700 ch). Mais ce n'est pas tout. La voiture est également équipée d'un système Push to Pass. Grâce à un bouton situé derrière le volant, le conducteur peut, s'il le souhaite, faire appel à 120 kW supplémentaires. Au total, la 499P Modificata atteint alors 640 kW - soit environ 870 CV.

Le réglage du châssis a bien sûr été recalibré pour répondre aux exigences des pilotes gentlemen payants. Alors que la Ferrari 499P roule sur des pneus Michelin en FIA WEC (en raison du règlement), la 499P Modificata est équipée de pneus Pirelli. Ceux-ci ont une largeur de 310 millimètres à l'avant et de 340 millimètres à l'arrière.

Les track-days spécialement organisés dont il est question seront mis en place à partir de 2024 et s'appellent le programme Sport Prototipi Clienti. Celui-ci est à peu près comparable au programme F1 Clienti, dans le cadre duquel les clients concernés roulent sur le circuit avec d'anciennes voitures de Formule 1. Dans le cadre du programme Sport Prototipi Clienti, Ferrari s'occupera par exemple aussi de la technique de la 499P Modificata, de l'entretien ou encore de la logistique.