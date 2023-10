Auto da pista: Ferrari presenta la 499P Modificata

La Ferrari ha vinto la 24h di Le Mans nel 2023 con la 499P. Ora è stata presentata una nuova versione dell'auto vincente, che può essere guidata in occasione di giornate in pista appositamente organizzate. La 499P Modificata è strettamente limitata.

La Ferrari sta facendo un affare con il suo programma di prototipi: per la stagione 2023, il leggendario marchio è entrato nel World Sports Car Championship (FIA WEC) con due vetture 499P - l'ultima volta che la Ferrari ha gareggiato in gare di prototipi in fabbrica è stato nel 1973. Nella stagione di debutto, la 499P guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi vinse la leggendaria 24 Ore di Le Mans.

Ora il pilota del WEC ha un fratello: la 499P Modificata. Questa sarà venduta a facoltosi gentleman driver che potranno guidarla sui circuiti di gara in occasione di track day appositamente organizzati. Non si sa quanti esemplari saranno venduti, né il prezzo.

Come l'auto da corsa, la 499P Modificata è alimentata da un motore V6 di poco meno di tre litri di cilindrata. Inoltre (come nell'auto da corsa) è presente un sistema ibrido sull'asse anteriore. Tuttavia, questo sistema può essere utilizzato a tutte le velocità - nel FIA WEC, l'energia elettrica supplementare può essere utilizzata solo a 190 km/h. In combinazione, la 499P Modificata dispone quindi inizialmente di 520 kW (oltre 700 CV) di potenza. Ma non è tutto. Sulla vettura è installato anche un sistema push-to-pass. Tramite un pulsante dietro il volante, il conducente può richiamare altri 120 kW, se lo desidera. In totale, la 499P Modificata raggiunge 640 kW, ovvero circa 870 CV.

La messa a punto delle sospensioni è stata naturalmente ricalibrata per soddisfare le esigenze dei gentleman driver paganti. Mentre la Ferrari 499P monta pneumatici Michelin nel FIA WEC (a causa del regolamento), la 499P Modificata monta pneumatici Pirelli. Questi sono larghi 310 millimetri all'anteriore e 340 millimetri al posteriore.

Le giornate in pista appositamente organizzate si terranno a partire dal 2024 e sono denominate programma Sport Prototipi Clienti. Si tratta di un programma grosso modo paragonabile al programma F1 Clienti, in cui i clienti corrispondenti guidano vecchie auto di Formula 1 sulla pista. Nel programma Sport Prototipi Clienti, Ferrari si occuperà anche della tecnologia della 499P Modificata, della manutenzione e della logistica, ad esempio.