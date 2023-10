Carro para o Track Day: Ferrari apresenta o 499P Modificata

A Ferrari venceu as 24 horas de Le Mans em 2023 com o 499P. Agora foi apresentada uma nova versão do carro vencedor, que pode ser conduzida em track days especialmente organizados. O 499P Modificata é estritamente limitado.

A Ferrari está a fazer do seu programa de protótipos um negócio: para a temporada de 2023, a lendária marca entrou no Campeonato Mundial de Carros Desportivos (FIA WEC) com dois carros 499P - a última vez que a Ferrari competiu em corridas de protótipos de fábrica foi em 1973. Na sua época de estreia, o 499P conduzido por Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi venceu as lendárias 24 Horas de Le Mans.

Agora, o piloto do WEC está a receber um irmão: o 499P Modificata. Este será vendido a gentlemen drivers abastados que o poderão conduzir em pistas de corrida em track days especialmente organizados para o efeito. Não se sabe quantos exemplares serão vendidos - nem o preço.

Tal como o carro de corrida, a 499P Modificata é alimentada por um motor V6 com pouco menos de três litros de cilindrada. Para além disso (tal como no carro de corrida) existe um sistema híbrido no eixo dianteiro. No entanto, este pode ser utilizado a todas as velocidades - no FIA WEC, a energia eléctrica extra só pode ser utilizada a 190 km/h. Combinado, o 499P Modificata tem, portanto, inicialmente 520 kW (mais de 700 hp) de potência. Mas isso não é tudo. Um sistema push-to-pass também está instalado no carro. Através de um botão atrás do volante, o condutor pode chamar 120 kW adicionais, se desejar. No total, o 499P Modificata atinge 640 kW - ou seja, cerca de 870 cv.

A afinação da suspensão foi, naturalmente, recalibrada para satisfazer as exigências dos condutores pagantes. Enquanto o Ferrari 499P roda com pneus Michelin no FIA WEC (devido aos regulamentos), o 499P Modificata vem com pneus Pirelli. Estes têm 310 milímetros de largura à frente e 340 milímetros de largura atrás.

Os track days especialmente organizados mencionados terão lugar a partir de 2024 e são designados por programa Sport Prototipi Clienti. Este programa é comparável ao programa F1 Clienti, no qual os clientes correspondentes conduzem carros antigos de Fórmula 1 na pista de corrida. No programa Sport Prototipi Clienti, a Ferrari também se encarregará da tecnologia do 499P Modificata, da manutenção e da logística, por exemplo.