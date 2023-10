8h de Bahreïn : encore une nouvelle BoP pour les hypercars

Le FIA WEC est la couronne du sport d'endurance et la catégorie hypercar en est le joyau. Les voitures de sept marques se disputent les victoires de course. Mais comme chacun sait, la Balance of Performance (BoP) y a également fait son entrée. Cela signifie que les véhicules sont handicapés par les régulateurs via des vis de réglage telles que le poids ou la puissance du moteur, afin qu'ils atteignent un niveau de temps au tour. Cela donne bien sûr un déroulement de course passionnant - mais c'est aussi complètement artificiel. Car ce n'est pas la meilleure voiture qui gagne, mais celle qui vient d'obtenir une bonne classification ou dont les représentants peuvent discuter politiquement en arrière-plan.

Sur le principe, on peut s'imaginer que le leader du championnat de football ne peut se présenter qu'avec dix joueurs et ne peut marquer des buts que du pied gauche. L'issue du match contre la lanterne rouge est donc naturellement imprévisible et passionnante.

Avant la saison, le WEC avait présenté un système de BoP qui se basait sur des faits et prenait en compte les données du banc d'essai, de la télémétrie et de la soufflerie de chaque voiture, de sorte qu'une seule modification de BoP serait prévue pendant la saison. Cela devait éviter que les constructeurs ne dissimulent leurs véritables performances en course (ce qu'on appelle le sandbagging) - et qu'il y ait un peu de vrai racing. Mais ce système a été jeté aux oubliettes avant Le Mans.

En effet, dès la première moitié de la saison, il y avait deux tableaux BoP différents - un pour l'ouverture de la saison à Sebring et un pour les courses de Portimão, Spa-Francorchamps et Le Mans. Cela a été justifié par les caractéristiques si particulières de Sebring. Toyota avait remporté les trois premières courses avec la meilleure voiture. Puis les régulateurs ont décidé (contrairement à ce qui avait été convenu) de tourner une nouvelle fois la vis de la BoP quelques jours avant Le Mans. Le résultat est connu. La victoire est revenue à Ferrari.

Ensuite, il y a eu l'adaptation de la BoP post-Le Mans initialement annoncée (avant le début de la saison). Mais en fait, aucun tableau n'a été établi pour les trois dernières courses de la saison (Monza, Fuji, Bahreïn) - mais une BoP distincte pour chaque course. Mais ce n'est pas tout : peu avant la finale de la saison à Bahreïn (du 2 au 4 novembre 2023), la BoP spécialement conçue cet été pour Bahreïn a encore été adaptée.

Ainsi, Porsche et Cadillac sont autorisées à décharger chacune sept kilogrammes de poids. La 963 pèse alors 1046 kg - la V-Series.R 1030 kg. En outre, les deux voitures se voient attribuer un mégajoule d'énergie en moins par relais. La Porsche et la Cadillac ont toutes deux été construites selon les règles LMDh. On peut donc parler d'une sorte de BoP de plateforme, puisque les deux ont été adaptées de la même manière. Au total, il y a désormais sept BoP différentes en 2023 - pas mal pour sept courses.