8h Bahrain: un altro nuovo BoP per le hypercar

I responsabili delle regole del FIA WEC hanno deciso che ci sarà un'altra modifica al Balance of Performance poco prima del finale di stagione del FIA WEC in Bahrain. Si tratta del settimo BoP diverso nel 2023.

Il FIA WEC è la corona delle gare di durata e la classe delle hypercar è il suo gioiello. Le auto di sette marchi si sfidano per vincere le gare. Nel frattempo, però, è stato introdotto il Balance of Performance (BoP). Ciò significa che le rispettive auto sono handicappate dai responsabili del regolamento attraverso la regolazione di viti come il peso o la potenza del motore, in modo da raggiungere un livello di tempo sul giro. Naturalmente, questo rende le gare emozionanti, ma è anche completamente artificiale. Perché non è l'auto migliore a vincere, ma quella che ha appena ottenuto una buona classifica o i cui rappresentanti possono discutere politicamente bene sullo sfondo.

In linea di principio, si può immaginare il tutto come se nel calcio, ad esempio, il leader del campionato potesse giocare solo con dieci giocatori e segnare gol solo con il piede sinistro. In questo modo, l'esito della partita contro l'ultima squadra in classifica è naturalmente imprevedibile ed emozionante.

Il WEC ha presentato prima della stagione un sistema di BoP che tiene conto dei dati del banco di prova, della telemetria e della galleria del vento dei singoli veicoli su base fattuale, in modo da pianificare una sola modifica del BoP durante la stagione. In questo modo si evitava che i costruttori mascherassero le loro reali capacità prestazionali durante le gare (il cosiddetto sandbagging) e si sarebbe potuto assistere a gare ragionevolmente genuine. Ma questo sistema è stato abbandonato già prima di Le Mans.

Infatti, nella prima metà della stagione esistevano già due diverse tabelle BoP: una per l'apertura della stagione a Sebring e una per le gare di Portimão, Spa-Francorchamps e Le Mans. Ciò era giustificato dalle caratteristiche così speciali di Sebring. La Toyota aveva vinto le prime tre gare con la vettura migliore. Poi i regolatori decisero (contrariamente all'accordo) di stringere nuovamente la vite del BoP pochi giorni prima di Le Mans. Il risultato è noto. La vittoria andò alla Ferrari.

Poi c'è stato l'aggiustamento del BoP post-Le Mans, inizialmente annunciato (prima dell'inizio della stagione). Ma in realtà non è stata creata una tabella per gli ultimi tre appuntamenti della stagione (Monza, Fuji, Bahrain), bensì un BoP separato per ogni gara. Ma non è tutto: poco prima del finale di stagione in Bahrain (dal 2 al 4 novembre 2023), il BoP ideato appositamente per il Bahrain in estate è stato nuovamente adattato.

Porsche e Cadillac possono ora scaricare sette chilogrammi di peso ciascuna. La 963 peserà quindi 1046 kg, la Serie V.R 1030 kg. Inoltre, entrambe ottengono un megajoule di energia in meno per ogni stint. Sia la Porsche che la Cadillac sono state costruite secondo le regole LMDh. Si può quindi parlare di una sorta di piattaforma BoP, poiché entrambe sono state adattate allo stesso modo. In totale, nel 2023 ci saranno sette BoP diversi: non male per sette gare.