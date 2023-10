8h Bahrain: Mais um novo BoP para os hipercarros

Os responsáveis pelas regras do FIA WEC decidiram agora que haverá outra alteração ao Balanço de Desempenho pouco antes do final da época do FIA WEC no Bahrain. É o sétimo BoP diferente em 2023.

O FIA WEC é a coroa das corridas de resistência e a classe dos hipercarros é a sua joia. Carros de sete marcas lutam pelas vitórias nas corridas. No entanto, entretanto, foi introduzido o Balance of Performance (BoP). Isto significa que os respectivos carros são prejudicados pelos fabricantes de regras através do ajuste de parafusos, como o peso ou a potência do motor, para que cheguem a um nível de tempo por volta. É claro que isto torna as corridas emocionantes, mas também é completamente artificial. Porque não é o melhor carro que ganha - mas sim aquele que acabou de obter uma boa classificação ou cujos representantes podem discutir politicamente bem em segundo plano.

Em princípio, podemos imaginar tudo isto como se, no futebol, por exemplo, o líder da liga só pudesse jogar com dez jogadores e marcar golos apenas com o pé esquerdo. Assim, o resultado do jogo contra a última equipa da tabela é naturalmente imprevisível e emocionante.

O WEC apresentou um sistema BoP antes da época, que tem em conta os dados do banco de ensaios, da telemetria e do túnel de vento dos veículos individuais com base em factos, de modo a que apenas uma alteração BoP fosse planeada durante a época. Esta medida destinava-se a evitar que os construtores dissimulassem as suas verdadeiras capacidades de desempenho nas corridas (o chamado "sandbagging") - e haveria corridas razoavelmente genuínas. Mas este sistema já tinha sido posto de parte antes de Le Mans.

De facto, já existiam duas tabelas BoP diferentes na primeira metade da época - uma para a abertura da época em Sebring e outra para as corridas em Portimão, Spa-Francorchamps e Le Mans. Este facto justifica-se pelas características tão especiais de Sebring. A Toyota tinha ganho as três primeiras corridas com o melhor carro. Depois, os reguladores decidiram (contrariamente ao acordado) voltar a apertar o parafuso do BoP alguns dias antes de Le Mans. O resultado é conhecido. A vitória foi para a Ferrari.

Depois houve o ajustamento do BoP pós-Le Mans, inicialmente anunciado (antes do início da época). Mas, na verdade, não foi criada uma tabela para as últimas três rondas da época (Monza, Fuji, Bahrain) - mas sim um BoP separado para cada corrida. Mas não é tudo: pouco antes do final da época no Bahrain (2 a 4 de novembro de 2023), o BoP especialmente concebido para o Bahrain no verão foi novamente adaptado.

A Porsche e a Cadillac podem agora descarregar sete quilos de peso cada uma. O 963 passa a pesar 1046 kg e o V-Series.R 1030 kg. Para além disso, ambos recebem menos um megajoule de energia por cada stint. Tanto o Porsche como o Cadillac foram construídos de acordo com as regras LMDh. Por isso, pode falar-se de uma espécie de plataforma BoP, uma vez que ambos foram adaptados da mesma forma. No total, existem agora sete BoP diferentes em 2023 - nada mau para sete corridas.