8h de Bahreïn : infos et données sur la finale de la saison WEC 2023

Nous y sommes : la finale de la saison 2023 du FIA WEC est à nos portes. Samedi prochain (4 novembre 2023), la course se déroulera à Bahreïn sur une distance de huit heures. C'est plutôt inhabituel pour le WEC, puisque les courses (en dehors des 24h du Mans bien sûr) durent généralement six heures. La première course de huit heures a d'ailleurs eu lieu à Bahreïn en 2019. Ce format a donc déjà une certaine tradition.

Bahreïn fait partie intégrante du calendrier du WEC. Depuis la création du championnat du monde des voitures de sport en 2012, le petit pays insulaire a été visité chaque année - à l'exception de 2018. Alors qu'Audi s'est imposée lors de ses débuts en 2012 et 2016, Porsche s'est imposée en 2015. C'est Toyota qui a eu le plus de succès avec des victoires en 2013, 2014, 2017, 2019 et 2020. En 2021, le WEC a même disputé deux courses à Bahreïn (une de 6h et une de 8h), également remportées par Toyota. En 2022, les Japonais ont également remporté un doublé.

Le record du tour en LMP1 à Bahreïn a été établi par Lucas di Grassi en 2016 avec 1:38,828 minutes au volant de l'Audi R18. Les nouvelles hypercars sont beaucoup plus lentes. En 2021, Kamui Kobayashi a réalisé un temps de 1:46,250 minutes avec la Toyota GR010 Hybrid. En 2022, le meilleur temps a été réalisé par son collègue de marque Brandon Hartley, qui a obtenu 1:46,800 minutes lors des qualifications. Curieusement, en 2019, Paul di Resta avait déjà réalisé 1:44,869 minutes au volant d'une LMP2, ce qui était plus rapide que les hypercars actuelles. Mais cela ne se reproduira plus. Car les LMP2 ont été freinées, comme on le sait.

Bahreïn enregistre en outre la fin de deux catégories de véhicules dans le WEC. Les LMP2 seront éliminées du championnat en 2024 lors des courses autres que les 24h du Mans - et ne participeront plus qu'à l'ELMS, l'AsLMS et l'IMSA américaine. Après la finale du WEC, les voitures GTE seront totalement exclues. Elles n'étaient de toute façon plus engagées qu'en WEC et ELMS. Elles seront remplacées par les LMGT3 à partir de 2024.

Le circuit, construit à l'origine pour la Formule 1 (le premier GP a eu lieu en 2004), est situé à Sakhir, au sud-ouest de l'État insulaire de Bahreïn. Autour du terrain, il y a soit la mer, soit un désert en partie très rocailleux. Mais un petit port de plaisance et l'université de Bahreïn ne sont pas loin non plus. La capitale Manama et l'aéroport international se trouvent exactement à l'extrémité opposée de l'île. Cependant, le circuit est très facilement accessible via une voie rapide bien aménagée.

Le départ de la finale à Bahreïn sera donné le samedi à 14h00, heure locale. La course de 8 heures durera donc jusqu'à 22 heures, heure locale, et se poursuivra dans l'obscurité. Cela permet de retrouver un peu de l'ambiance du Mans en fin de saison. Afin de garantir une bonne retransmission télévisée, un système de projecteurs a été installé en 2013. Celui-ci se compose de 495 poteaux d'une longueur de 10 à 45 mètres chacun. Pour un total d'environ 5.000 lumières, les ouvriers ont posé 500 kilomètres de câbles.

Calendrier selon l'heure d'Europe centrale

Jeudi 2 novembre 2023

Première séance d'essais libres à partir de 10h15

Deuxième séance d'essais libres à partir de 15h30



Vendredi 3 novembre 2023

Troisième séance d'essais libres à partir de 10:00 heures

Qualification à partir de 14:15



Samedi 4 novembre 2023

Course à partir de 12:00