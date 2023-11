8h Bahrain: info e dati sul finale di stagione del WEC 2023

Sabato prossimo, sul circuito del Bahrain, si svolgerà l'ultima prova della stagione del Campionato mondiale per auto sportive. Sono iscritte 36 vetture suddivise in tre classi. Ecco alcuni fatti e informazioni interessanti sull'evento.

Il momento è arrivato: il finale della stagione 2023 del FIA WEC è alle porte. Sabato prossimo (4 novembre 2023), la gara in Bahrain si svolgerà sulla distanza di otto ore. Si tratta di un evento piuttosto insolito per il WEC, dato che le gare (a parte la 24h di Le Mans, ovviamente) durano per lo più sei ore. Tra l'altro, la prima volta che una gara è stata disputata su otto ore in Bahrain è stata nel 2019. Quindi il formato ha già una certa tradizione.

Il Bahrain è un appuntamento fisso nel calendario del WEC. Dalla nuova fondazione del World Sports Car Championship nel 2012, il piccolo Stato insulare è stato visitato ogni anno, con l'eccezione del 2018. Mentre Audi ha vinto al suo debutto nel 2012 e nel 2016, Porsche ha prevalso nel 2015. Toyota è stata la più vincente, con vittorie nel 2013, 2014, 2017, 2019 e 2020. Nel 2021, il WEC ha addirittura completato due gare in Bahrain (una 6h e una 8h), vinte anche da Toyota. Anche nel 2022 i giapponesi hanno ottenuto una doppia vittoria.

Il record sul giro LMP1 in Bahrain è stato stabilito da Lucas di Grassi nel 2016 con 1:38.828 minuti con l'Audi R18. Le nuove hypercar sono molto più lente. Nel 2021, Kamui Kobayashi ha ottenuto un tempo di 1:46.250 minuti con la Toyota GR010 Hybrid. Nel 2022, il miglior tempo è andato al suo collega di marca Brandon Hartley, che ha fatto segnare 1:46.800 minuti nelle qualifiche. Curiosamente, nel 2019 Paul di Resta aveva già ottenuto 1:44.869 minuti in una LMP2, risultando quindi più veloce delle attuali hypercar. Tuttavia, questo non accadrà più. Come è noto, le LMP2 sono state rallentate.

Il Bahrain segna anche la fine di due classi di veicoli nel WEC. Le LMP2 saranno eliminate dal WEC nel 2024 per le gare al di fuori della 24 Ore di Le Mans e parteciperanno solo all'ELMS, all'AsLMS e all'IMSA americana. Le vetture GTE saranno completamente eliminate dopo la fine del WEC. In fin dei conti, hanno gareggiato solo nel WEC e nell'ELMS. Saranno sostituite dalle LMGT3 a partire dal 2024.

Il circuito, costruito originariamente per la Formula 1 (il primo GP si è svolto nel 2004), si trova a Sakhir, nel sud-ovest dello stato insulare del Bahrain. Intorno al sito c'è il mare o un deserto in parte piuttosto sassoso. Ma anche un piccolo porto turistico e l'Università del Bahrain non sono lontani. La capitale Manama e l'aeroporto internazionale si trovano esattamente all'estremità opposta dell'isola. Tuttavia, il circuito è molto facile da raggiungere grazie a un'autostrada ben sviluppata.

La finale in Bahrain inizierà sabato alle 14:00 ora locale. Ciò significa che la gara di 8 ore durerà fino alle 22:00 ora locale e fino al buio. Questo ci darà un po' di sensazione di Le Mans alla fine della stagione. Tuttavia, per garantire una buona copertura televisiva, nel 2013 è stato installato un impianto di illuminazione. Si tratta di 495 pali, ognuno dei quali è lungo dai 10 ai 45 metri. Gli operai hanno posato 500 chilometri di cavi per un totale di circa 5.000 luci.

Orario secondo l'ora dell'Europa centrale

Giovedì 2 novembre 2023

Prime prove libere dalle ore 10:15.

Seconde prove libere dalle ore 15:30



Venerdì 3 novembre 2023

Terza sessione di prove libere dalle ore 10:00

Qualifiche dalle ore 14:15



Sabato 4 novembre 2023

Gara dalle ore 12:00