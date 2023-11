8h Bahrain: Informações e dados sobre o final da época 2023 do WEC

No próximo sábado, a última ronda da temporada do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos terá lugar no circuito do Bahrain. A lista de inscritos inclui 36 carros distribuídos por três classes. Eis alguns factos e informações interessantes sobre o evento.

Chegou a hora: o final da época 2023 do FIA WEC está mesmo ao virar da esquina. No próximo sábado (4 de novembro de 2023), a corrida no Bahrain terá uma distância de oito horas. Isto é bastante invulgar no WEC, uma vez que as corridas (exceto as 24h de Le Mans, claro) têm, na sua maioria, seis horas de duração. Aliás, a primeira vez que uma corrida de oito horas foi disputada no Bahrein foi em 2019. Portanto, o formato já tem, de facto, uma certa tradição.

O Bahrein é uma presença permanente no calendário do WEC. Desde a nova fundação do Campeonato Mundial de Carros Desportivos em 2012, o pequeno estado insular tem sido visitado todos os anos - com exceção de 2018. Enquanto a Audi foi vitoriosa no seu ano de estreia em 2012 e 2016, a Porsche prevaleceu em 2015. A Toyota tem sido a mais bem-sucedida, com vitórias em 2013, 2014, 2017, 2019 e 2020. Em 2021, o WEC chegou a completar duas corridas no Bahrein (uma de 6h e outra de 8h), que também foram vencidas pela Toyota. Houve também uma dupla vitória para os japoneses em 2022.

O recorde de volta LMP1 no Bahrein foi estabelecido por Lucas di Grassi em 2016 com 1:38.828 minutos no Audi R18. Os novos hipercarros são muito mais lentos. Em 2021, Kamui Kobayashi estabeleceu um tempo de 1:46,250 minutos no Toyota GR010 Hybrid. Em 2022, o melhor tempo foi para o seu colega de marca Brandon Hartley, que registou 1:46.800 minutos na qualificação. Curiosamente, em 2019, Paul di Resta já tinha conseguido 1:44.869 minutos num LMP2, sendo assim mais rápido que os actuais hipercarros. No entanto, isso já não vai acontecer. Como é sabido, os LMP2 foram abrandados.

O Bahrain marca também o fim de duas classes de veículos no WEC. Os LMP2 serão eliminados do WEC em 2024 para as corridas fora das 24 Horas de Le Mans - e então competirão apenas no ELMS, AsLMS e no IMSA americano. Os carros GTE ficarão completamente de fora após o final do WEC. No fim de contas, só competiram no WEC e no ELMS. Serão substituídos pelos LMGT3 a partir de 2024.

O circuito, que foi originalmente construído para a Fórmula 1 (o primeiro GP teve lugar em 2004), está situado em Sakhir, no sudoeste do estado insular do Barém. Em redor do local existe ou mar ou um deserto em parte bastante pedregoso. Mas uma pequena marina e a Universidade do Barém também não estão longe. A capital Manama e o aeroporto internacional estão situados exatamente no extremo oposto da ilha. No entanto, o acesso ao circuito é muito fácil através de uma autoestrada bem desenvolvida.

A final no Bahrain terá início no sábado às 14h00 locais. Isto significa que a corrida de 8 horas decorrerá até às 22:00 horas locais e até ao anoitecer. Isto dar-nos-á um pouco da sensação de Le Mans no final da época. No entanto, para garantir uma boa cobertura televisiva, foi instalado um sistema de projectores em 2013. Este é composto por 495 postes, cada um com dez a 45 metros de comprimento. Os trabalhadores colocaram 500 quilómetros de cabos para um total de cerca de 5.000 luzes.

Horário de acordo com a hora da Europa Central

Quinta-feira, 2 de novembro de 2023

Primeiro treino livre a partir das 10:15 h.

Segundo treino livre a partir das 15:30 hrs



Sexta-feira, 3 de novembro de 2023

Terceira sessão de treinos livres a partir das 10:00 horas

Qualificação a partir das 14:15 horas



Sábado, 4 de novembro de 2023

Corrida a partir das 12:00 h