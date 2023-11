Bahrain: Valentino Rossi al primo test in LMP2

Valentino Rossi parteciperà al test per esordienti del Campionato Mondiale Endurance per Auto Sportive (FIA WEC) in Bahrain domenica e siederà sull'Oreca 07 del Team WRT. Il suo programma di gare per la stagione 2024 non è ancora stato definito.

Valentino Rossi ha raggiunto lo status di leggenda del motorsport su due ruote: nove titoli mondiali parlano da soli. Dopo aver concluso la sua carriera motociclistica, nel 2022 è passato a tempo pieno alle corse automobilistiche. Qui ha gareggiato prima con un'Audi e poi con una BMW nella categoria GT3. Ora arriva il passo successivo, almeno in termini di test drive.

Rossi parteciperà infatti al test per esordienti del FIA WEC sul circuito del Bahrain domenica prossima (5 novembre 2023), alla guida di un'Oreca 07 (motore V8 ad aspirazione naturale con 4,2 litri di cilindrata e circa 540 CV) della classe LMP2. LMP2 significa Le Mans Prototype 2 ed è la categoria immediatamente inferiore alla classe regina delle hypercar.

L'Oreca sarà schierata dal team belga WRT, per il quale Rossi ha corso a pieno ritmo anche in GT3 negli ultimi due anni. Il programma sportivo di Valentino Rossi per la stagione 2024 non è ancora chiaro. Di recente il 44enne ha più volte espresso il suo interesse per il FIA WEC e vorrebbe partecipare anche alla 24 Ore di Le Mans.

Tuttavia, "Il Dottore" non potrà disputare l'intera stagione WEC con una LMP2. La classe di veicoli sarà definita per le gare standard del WEC del prossimo anno e sarà ammessa nel WEC solo per la 24 Ore di Le Mans. Le novità del FIA WEC nel 2024 saranno invece le auto da corsa GT3, con le quali la superstar ha acquisito una grande esperienza negli ultimi due anni, come è noto. La scuderia belga WRT vorrebbe schierare due BMW M4 GT3 nel WEC nel 2024, forse anche con Rossi nell'abitacolo.