8h de Bahreïn : meilleur temps de la première séance d'essais pour Toyota

La finale de la saison du FIA WEC à Bahreïn est ouverte. La première séance d'essais libres s'est déroulée jeudi sur le circuit de Bahreïn et, une fois de plus, Toyota était en tête du peloton. Kamui Kobayashi, qui partage une GR010 Hybrid avec Mike Conway et José María López, a réalisé un temps de 1:49,856.

La séance de Bahreïn a également été interrompue pendant environ 45 minutes en raison de la chute d'une bannière publicitaire sur la piste après de violentes rafales de vent. Lorsque la séance a repris, la pluie s'est progressivement invitée. Ainsi, Kobayashi, qui s'est directement mis en piste, a pu réaliser un temps élevé de 1:49. Le meilleur temps en hypercar à Bahreïn, 1:46,250, date de 2021.

Avec un retard de 0,104 seconde, la deuxième Toyota de Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brendon Hartley a pris la deuxième place de la séance. Le pilote le plus rapide du trio était le Suisse Buemi. La Porsche 963 de l'équipe privée Proton Competition avec Gianmaria Bruni, Harry Tincknell et Neel Jani a terminé troisième, à 0,434 seconde.

Derrière, les deux Porsche 963 d'usine de Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor (+0,472) et de Dane Cameron, Michael Christensen et Frédéric Makowiecki (+0,547). Le top six est complété par la Porsche privée de Hertz Team Jota avec William Stevens, Yifei Ye et António Félix da Costa.

La deuxième séance d'essais libres aura lieu jeudi soir à Bahreïn. Le vendredi débutera par la troisième séance d'essais libres, puis par les qualifications. La course de 8 heures est ensuite prévue pour le samedi.