8h Bahrain: Toyota con il miglior tempo nella prima sessione di prove libere

Il finale di stagione del FIA WEC in Bahrain è aperto. Giovedì si è svolta la prima sessione di prove libere sul circuito del Bahrain e ancora una volta la Toyota è stata in testa al gruppo. Kamui Kobayashi, che condivide la GR010 Hybrid con Mike Conway e José María López, ha ottenuto un tempo di 1:49.856 minuti.

La sessione del Bahrain è stata interrotta per circa 45 minuti a causa di uno striscione pubblicitario caduto in pista a causa delle forti raffiche di vento. Quando le prove sono state riaperte, la pioggia è scesa gradualmente. Il tempo è stato comunque sufficiente per Kobayashi, che è sceso subito in pista, per far registrare un ottimo 1:49. Il miglior tempo di una hypercar in Bahrain risale al 2021 con 1:46.250 minuti.

Il secondo posto della sessione è andato alla seconda Toyota di Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley, con un ritardo di 0,104 secondi. Il pilota più veloce del trio è stato lo svizzero Buemi. Terza la Porsche 963 del team privato Proton Competition con Gianmaria Bruni, Harry Tincknell e Neel Jani, a 0,434 secondi.

Seguono le due Porsche 963 ufficiali di Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor (+0,472) e Dane Cameron, Michael Christensen e Frédéric Makowiecki (+0,547). La top six è stata completata dalla Porsche privata dell'Hertz Team Jota con William Stevens, Yifei Ye e António Félix da Costa.

Giovedì sera si svolgeranno le seconde prove libere in Bahrain. Venerdì si inizia con le terze prove libere e successivamente con le qualifiche. La gara di 8 ore è prevista per sabato.