8h Bahrain: Toyota com o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres

Kamui Kobayashi liderou o pelotão na primeira sessão de treinos livres do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) no Bahrain. O segundo Toyota GR010 Hybrid ficou em segundo lugar. Os quatro Porsche 963 seguiam atrás.

O final da época do FIA WEC no Bahrain está aberto. A primeira sessão de treinos livres teve lugar no circuito do Bahrain na quinta-feira - e mais uma vez a Toyota esteve na frente do pelotão. Kamui Kobayashi, que partilha o GR010 Hybrid com Mike Conway e José María López, fez um tempo de 1:49.856 minutos.

A sessão do Bahrain foi igualmente interrompida durante cerca de 45 minutos devido à queda de um cartaz publicitário na pista na sequência de fortes rajadas de vento. Quando os treinos foram reabertos, a chuva foi caindo gradualmente. Mas ainda assim foi suficiente para Kobayashi, que foi diretamente para a pista, conseguir um tempo de 1:49. O melhor tempo do hipercarro no Bahrein data de 2021 com 1:46.250 minutos.

O segundo lugar da sessão foi para o segundo Toyota de Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley, com 0,104 segundos de atraso. O piloto mais rápido do trio foi o suíço Buemi. Em terceiro lugar, o Porsche 963 da equipa privada Proton Competition com Gianmaria Bruni, Harry Tincknell e Neel Jani, a 0,434 segundos.

Seguiram-se os dois Porsche 963 da equipa de Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor (+0,472) e Dane Cameron, Michael Christensen e Frédéric Makowiecki (+0,547). O top 6 foi completado pelo Porsche privado da Hertz Team Jota com William Stevens, Yifei Ye e António Félix da Costa.

Na quinta-feira à noite, terá lugar o segundo treino livre no Bahrain. A sexta-feira começa com o terceiro treino livre e mais tarde a qualificação. A corrida de 8 horas está então marcada para sábado.