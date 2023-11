8h de Bahreïn : Toyota toujours en tête lors de la deuxième séance d'essais

La première journée d'essais de la finale de la saison du FIA WEC à Bahreïn est terminée. Les deux sessions ont été marquées par un doublé Toyota. Comme lors de la première séance d'essais, Kamui Kobayashi a été le plus rapide lors de la deuxième session. Le Japonais, qui partage une GR010 Hybrid avec Mike Conway et José María López, a parcouru les 5,412 kilomètres du circuit en 1:46,851 minutes exactement.

Kobayashi a été environ trois secondes plus rapide que lors de la première séance d'essais, mais la piste n'était alors pas sèche. La deuxième place est revenue à la voiture sœur de Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brendon Hartley, qui accusaient un retard de 0,461 seconde. Ce trio est actuellement leader du WEC et tentera de défendre son titre de champion du monde des pilotes ce week-end.

La Cadillac V-Series.R d'Earl Bamber, Alex Lynn et Richard Westbrook a terminé troisième. Ils avaient un retard de 0,839 seconde sur la tête. Derrière, la Porsche 963 de Hertz Team Jota, avec William Stevens, Yifei Ye et António Félix da Costa, était à 1,141 seconde. Le top 5 était complété par la Porsche 963 d'usine de Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor.

Les deux Ferrari 499P n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière, n'obtenant que les dixième (Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen) et onzième (Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi) places. Mais il faudra attendre les qualifications de vendredi pour savoir ce que valent les temps proposés. La course de 8 heures aura lieu samedi.