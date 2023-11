8h Bahrain: Toyota in testa anche nella seconda sessione di prove libere



di Oliver Müller - Traduzione automatica da Tedesco

LAT

Come nella prima sessione di prove, il pilota ufficiale Toyota Kamui Kobayashi è stato in testa allo schieramento nella seconda sessione di prove libere del Campionato del Mondo per Auto Sportive nel finale di stagione in Bahrain. Dietro la seconda Toyota, la Cadillac si è piazzata al terzo posto.

