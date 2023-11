8h Bahrain: Toyota também na liderança na segunda sessão de treinos livres

Tal como na primeira sessão de treinos livres, o piloto da Toyota, Kamui Kobayashi, esteve na frente do pelotão na segunda sessão de treinos livres do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos no final da época no Bahrain. Atrás do segundo Toyota, o Cadillac ficou em terceiro.

Terminou o primeiro dia de treinos para o final da temporada do FIA WEC no Bahrain. A Toyota fez uma dupla em ambas as sessões. Tal como na primeira sessão, Kamui Kobayashi foi o mais rápido na segunda sessão. O japonês, que partilha o GR010 Hybrid com Mike Conway e José María López, percorreu os 5,412 quilómetros da pista em exatamente 1:46,851 minutos.

Kobayashi foi cerca de três segundos mais rápido do que na primeira sessão de treinos, mas a pista não estava seca. O segundo lugar foi para o carro irmão de Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley, que ficaram 0,461 segundos atrás. Este trio lidera atualmente a classificação do WEC e vai tentar defender o seu título do Campeonato do Mundo de Pilotos este fim de semana.

Em terceiro lugar ficou o Cadillac V-Series.R de Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook. Ficaram a 0,839 segundos dos líderes. A seguir, o Porsche 963 da Hertz Team Jota com William Stevens, Yifei Ye e António Félix da Costa, a 1,141 segundos. A lista dos cinco primeiros era completada pelo Porsche 963 da Works, de Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor.

Os dois Ferrari 499P ainda não conseguiram arrancar e apenas conseguiram o décimo (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen) e o décimo primeiro (Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi). O valor dos tempos oferecidos, no entanto, só ficará claro na qualificação de sexta-feira. A corrida de 8 horas terá lugar no sábado.