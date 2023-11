8h Bahrain: Cadillac in testa nelle terze prove libere

Alex Lynn di Cadillac Racing ha ottenuto il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Campionato del Mondo per Vetture Sportive (FIA WEC) in Bahrain. È stato seguito da Ferrari e Porsche nelle altre posizioni. Tempi comunque non rappresentativi.

Il weekend di gara del FIA WEC nel finale di stagione in Bahrain è in pieno svolgimento. Dopo le due sessioni di prove libere di giovedì, venerdì si è svolta la terza sessione di prove libere. La Cadillac ha guidato il gruppo per la prima volta. Alex Lynn, che condivide la V-Series.R con Earl Bamber e Richard Westbrook, ha percorso i 5,412 chilometri del tracciato in 1:49.512 minuti.

Tuttavia, il tempo è poco significativo. Giovedì, il pilota ufficiale Toyota Kamui Kobayashi ha fatto registrare un tempo di 1:46.851 minuti nella seconda sessione di prove libere, quasi tre secondi più veloce. Ciò significa che le qualifiche di venerdì pomeriggio saranno le prime a rivelare l'equilibrio di potenza tra le hypercar in Bahrain.

Il secondo posto nella terza sessione di prove è andato alla Ferrari 499P di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, con un ritardo di 0,498 secondi. Gianmaria Bruni, Harry Tincknell e Neel Jani sulla Porsche 963 privata di Proton Competition sono arrivati terzi, con un ritardo di 0,744 secondi.

Sono stati seguiti dalla seconda Ferrari di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, a 0,939 secondi dalla testa. La top five è stata completata dalla Peugeot 9X8 di Loic Duval, Gustavo Menezes e Nico Müller.