8h Bahrain: Cadillac na frente no terceiro treino livre

Alex Lynn, da Cadillac Racing, fez o melhor tempo na terceira sessão de treinos livres do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) no Bahrain. Seguiram-se-lhe a Ferrari e a Porsche nas restantes posições. No entanto, os tempos não são representativos.

O fim de semana de corrida do FIA WEC no final da temporada no Bahrain está em pleno andamento. Após as duas sessões de treinos livres de quinta-feira, a terceira sessão de treinos livres teve lugar na sexta-feira. A Cadillac liderou o pelotão pela primeira vez. Alex Lynn, que partilha o V-Series.R com Earl Bamber e Richard Westbrook, percorreu os 5,412 quilómetros da pista em 1:49,512 minutos.

No entanto, o tempo não tem grande significado. Na quinta-feira, o piloto da Toyota, Kamui Kobayashi, registou 1:46,851 minutos na segunda sessão de treinos livres - quase três segundos mais rápido. Isto significa que a qualificação na tarde de sexta-feira será a primeira a revelar o equilíbrio de forças entre os hipercarros no Bahrain.

O segundo lugar na terceira sessão de treinos livres foi para o Ferrari 499P de Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, que ficaram 0,498 segundos atrás. Gianmaria Bruni, Harry Tincknell e Neel Jani, no Porsche 963 privado da Proton Competition, ficaram em terceiro, a 0,744 segundos.

Seguem-se o segundo Ferrari de Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, a 0,939 segundos da liderança. Os cinco primeiros foram completados pelo Peugeot 9X8 de Loic Duval, Gustavo Menezes e Nico Müller.