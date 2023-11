8h de Bahreïn : les deux Toyota partent de la première ligne

Les qualifications pour la finale de la saison 2023 du FIA WEC à Bahreïn sont terminées - et comme on pouvait s'y attendre, les deux premières places ont été attribuées aux deux Toyota GR010 Hybrid. Le plus rapide a été Brendon Hartley, qui a bouclé le tour de la piste en 1:46,564 minutes et a ainsi clairement établi sa pole position. "Bahreïn nous convient bien. Nous étions déjà rapides ici l'an dernier. C'était un tour propre", a déclaré Hartley, qui partagera le volant de la course avec Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa, après la séance.

Hartley a effectué la qualification en pneus médiums, alors que la plupart de ses concurrents avaient opté pour les pneus durs Michelin. Pour avoir décroché la pole position, Buemi/Hirakawa/Hartley ont en outre été crédités d'un point de championnat du monde. Le trio est désormais en tête du classement avec 16 points. La deuxième Toyota, pilotée par Kamui Kobayashi, a pris la deuxième place des qualifications avec un retard de 0,489 seconde. Le Japonais et ses partenaires Mike Conway et José María López ont également encore le titre mondial en ligne de mire.

La troisième place est revenue à la Cadillac V-Series.R d'Earl Bamber, Alex Lynn et Richard Westbrook. Lynn, qui a participé aux qualifications, a accusé un retard de 0,701 seconde. Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor ont pris la quatrième place dans la Porsche 963 d'usine, à 1,148 seconde de la tête. La Ferrari 499P d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen a complété le top 5. Les voitures de quatre marques se sont donc retrouvées aux cinq premières places.

Dans la catégorie LMP2, la pole position est revenue à l'Oreca 07 de United Autosports avec Joshua Pierson, Tom Blomqvist et Oliver Jarvis. Blomqvist a réalisé un temps de 1:52,290 lors des qualifications. La pole dans la catégorie GTE-Am a été décrochée par la Porsche 911 RSR des Iron Dames (Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey). Bovy a réalisé un temps de 1:58,692 minutes.

Le départ des 8 heures de course du FIA WEC à Bahreïn sera donné demain samedi (4 novembre 2023) vers 12h00 CET. Tout est donc en place pour une fin de saison passionnante.