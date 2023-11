8h Bahrain: entrambe le Toyota partono dalla prima fila

Brendon Hartley ha ottenuto il miglior tempo di qualifica per la Toyota nel finale di stagione del Campionato del Mondo per Vetture Sportive (FIA WEC) in Bahrain. Il compagno di squadra Kamui Kobayashi è al secondo posto. Auto di quattro marchi nella top five.

Le qualifiche per il finale di stagione del FIA WEC 2023 in Bahrain sono terminate e, come previsto, i primi due posti sono andati alle due Toyota GR010 Hybrid. Brendon Hartley è stato il più veloce, percorrendo il tracciato in 1:46.564 minuti per assicurarsi la pole position. "Il Bahrain ci si addice. Eravamo già veloci qui l'anno scorso. È stato un giro pulito", ha dichiarato Hartley, che condividerà il volante con Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa in gara, dopo la sessione.

Hartley si è qualificato con gomme medie, mentre la maggior parte dei suoi avversari ha optato per le gomme dure Michelin. Buemi/Hirakawa/Hartley hanno ottenuto un punto in campionato per aver conquistato la pole position. Il trio è ora in testa alla classifica con 16 punti. Con un distacco di 0,489 secondi, il secondo posto in qualifica è andato alla seconda Toyota, guidata da Kamui Kobayashi. Il pilota giapponese e i suoi partner Mike Conway e José María López hanno ancora gli occhi puntati sul titolo mondiale.

Il terzo posto è andato alla Cadillac V-Series.R di Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook. Lynn, che ha partecipato alle qualifiche, ha accusato un ritardo di 0,701 secondi. Il quarto posto è andato a Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor con la Porsche 963 works, a 1,148 secondi dalla testa. La Ferrari 499P di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen ha completato la top five. Ciò significa che le auto di quattro marchi si sono classificate tra i primi cinque.

Nella classe LMP2, la pole position è andata all'Oreca 07 di United Autosports con Joshua Pierson, Tom Blomqvist e Oliver Jarvis. Blomqvist ha ottenuto un tempo di 1:52.290 minuti nelle qualifiche. La pole della classe GTE-Am è andata alla Porsche 911 RSR delle Iron Dames (Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey). Bovy ha ottenuto un tempo di 1:58.692 minuti.

L'ottava gara del FIA WEC in Bahrain inizierà domani sabato (4 novembre 2023) alle 12:00 circa. Tutto è quindi pronto per un emozionante finale di stagione.