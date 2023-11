8h Bahrain: Os dois carros da Toyota partem da primeira linha

Brendon Hartley estabelece o melhor tempo de qualificação para a Toyota no final da época do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) no Bahrain. O companheiro de equipa Kamui Kobayashi em segundo lugar. Carros de quatro marcas entre os cinco primeiros.

A qualificação para o final da temporada 2023 do FIA WEC no Bahrain terminou - e como esperado, os dois primeiros lugares foram para os dois Toyota GR010 Hybrids. Brendon Hartley foi o mais rápido, percorrendo a pista em 1:46.564 minutos para garantir a pole position. "O Bahrain é bom para nós. Já fomos rápidos aqui no ano passado. Foi uma volta limpa", disse Hartley, que vai partilhar o volante com Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa na corrida, após a sessão.

Hartley qualificou-se com os pneus médios, enquanto a maioria dos seus rivais optou pelos pneus duros Michelin. Buemi/Hirakawa/Hartley também ganharam um ponto no campeonato por terem conquistado a pole position. O trio lidera agora a classificação com 16 pontos. Com uma diferença de 0,489 segundos, o segundo lugar na qualificação foi para o segundo Toyota, conduzido por Kamui Kobayashi. O piloto japonês e os seus parceiros Mike Conway e José María López continuam a lutar pelo título de campeão do mundo.

O terceiro lugar foi para o Cadillac V-Series.R de Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook. Lynn, que participou na qualificação, ficou a 0,701 segundos. O quarto lugar é ocupado por Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor no Porsche 963 da fábrica, a 1,148 segundos da liderança. O Ferrari 499P de Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen completou os cinco primeiros. Isto significa que carros de quatro marcas terminaram entre os cinco primeiros.

Na classe LMP2, a pole position foi para o Oreca 07 da United Autosports com Joshua Pierson, Tom Blomqvist e Oliver Jarvis. Blomqvist fez um tempo de 1:52.290 minutos na qualificação. A pole na classe GTE-Am foi para o Porsche 911 RSR das Iron Dames (Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey). Bovy conseguiu um tempo de 1:58.692 minutos.

A corrida das 8h do FIA WEC no Bahrein terá início amanhã, sábado (4 de novembro de 2023), por volta das 12:00 CET. Está tudo pronto para um emocionante final de época.