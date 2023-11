8h de Bahreïn : la finale du WEC à la télévision et en streaming

La dernière course de la saison 2023 du FIA WEC est à nos portes. Lors des 8h de Bahreïn, douze hypercars sont en tête. L'action de la course peut ainsi être regardée à la télévision et en live streaming sur Internet ou via une application.

C'est parti pour la finale : Aujourd'hui samedi (4 novembre 2023), le championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) célèbre la finale de la saison 2023. Douze hypercars sont au départ dans la catégorie supérieure. Les deux équipages de Toyota se battent encore pour le titre de champion du monde des pilotes et sont également les favoris de la course au vu des résultats des séances d'entraînement et des qualifications. Mais Porsche et Cadillac sont également très proches et pourraient se battre pour le podium. Ferrari et Peugeot n'ont pas encore trouvé le rythme. Dans l'ensemble, la course promet d'être passionnante.

Le départ des 8h de Bahreïn sera donné à 12h00, heure d'Europe centrale. La fin de la course est donc attendue vers 20h00. Bien entendu, il sera possible de suivre l'action de la course sur son écran d'ordinateur. Voici les possibilités (toutes les informations sont bien entendu sans garantie) :

Télévision

La chaîne NITRO commencera la retransmission à 18h45 et restera à l'antenne jusqu'à 20h15. Il est donc possible d'y voir au moins la phase finale. La chaîne payante Eurosport2 propose plus d'action. La course y sera retransmise de 11h26 à 20h30.

Flux

La course est également visible en streaming. La plate-forme Sport.de montre l'action de Bahreïn de 11h30 à 20h30 - mais les commentaires sont en anglais. Il existe en outre deux possibilités de streaming payant : Discovery+ diffusera également la course entre 11h30 et 20h30. En outre, la FIA WEC dispose de sa propre application, dans laquelle différents forfaits peuvent être réservés - et la course peut ainsi être suivie en direct dans de nombreux pays. L'application propose des commentaires en anglais et en français. En outre, on y trouve également quelques caméras embarquées dans les véhicules. Plus rien ne s'oppose donc à un dimanche de sport automobile.