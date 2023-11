8h Bahrain: finale WEC in TV e in streaming

L'ultima gara della stagione 2023 del FIA WEC è alle porte. Dodici hypercar saranno protagoniste della 8h del Bahrain. L'azione di gara può essere seguita in televisione e in live streaming via internet o app.

Può iniziare: La finale della stagione 2023 del Campionato Mondiale Sportscar (FIA WEC) si svolge questo sabato (4 novembre 2023), con dodici hypercar in gara nella classe regina. I due equipaggi Toyota sono ancora in lizza per il titolo mondiale piloti e sono anche i favoriti per la gara in base ai risultati delle sessioni di prove e delle qualifiche. Ma anche Porsche e Cadillac sono molto vicine e potrebbero essere in lizza per il podio. Ferrari e Peugeot non hanno ancora segnato il passo. Nel complesso, la gara si preannuncia molto emozionante.

La partenza della 8h del Bahrain è prevista alle 12:00 ora dell'Europa centrale. Il termine della gara è quindi previsto per le 20:00 circa. Naturalmente è possibile seguire la gara sul proprio schermo di casa. Queste sono le opzioni (tutte le informazioni non sono garantite, ovviamente):

Televisione

Il canale NITRO inizierà le trasmissioni alle 18:45 e resterà in onda fino alle 20:15. Ciò significa che si potrà vedere almeno la fase finale. Il canale a pagamento Eurosport2 mostrerà più azione. La gara sarà trasmessa dalle 11:26 alle 20:30.

Streaming

La gara può essere vista anche in live stream. La piattaforma Sport.de mostrerà l'azione dal Bahrain dalle 11.30 alle 20.30, ma con commento in inglese. Ci sono anche due opzioni di streaming a pagamento: Discovery+ trasmetterà la gara dalle 11.30 alle 20.30. Il FIA WEC ha anche una propria app, in cui si possono prenotare vari pacchetti, e la gara può quindi essere seguita in diretta in molti Paesi. Il commento nell'app è in inglese o francese. Inoltre, sono presenti anche alcune telecamere di bordo delle auto. Ciò significa che nulla ostacola una domenica all'insegna del motorsport.