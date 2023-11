8h Bahrain: Final do WEC na TV e em direto

A última corrida da época 2023 do FIA WEC está mesmo ao virar da esquina. Doze hipercarros vão liderar o pelotão nas 8h do Bahrain. A ação da corrida pode ser vista na televisão e numa transmissão em direto através da Internet ou de uma aplicação.

Pode começar: O final da temporada 2023 do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) tem lugar este sábado (4 de novembro de 2023), com doze hipercarros a competir na classe de topo. As duas equipas da Toyota ainda estão na luta pelo título mundial de pilotos e são também as favoritas para a corrida, com base nos resultados das sessões de treinos e da qualificação. Mas a Porsche e a Cadillac também estão muito próximas e podem estar na luta pelos lugares do pódio. A Ferrari e a Peugeot ainda não marcaram o ritmo. Em suma, a corrida promete ser muito emocionante.

O início das 8h do Bahrain é às 12h00, hora da Europa Central. Por conseguinte, é de esperar que a corrida termine por volta das 20:00. Escusado será dizer que pode assistir à ação da corrida no seu ecrã em casa. Estas são as opções (todas as informações não são garantidas, como é óbvio):

Televisão

O canal NITRO começará a transmitir às 18:45 e ficará no ar até às 20:15. Isto significa que, pelo menos, a fase final poderá ser vista neste canal. O canal de televisão por subscrição Eurosport2 mostrará mais ação. A corrida será transmitida das 11:26 às 20:30.

Transmissão

A corrida também pode ser vista na transmissão em direto. A plataforma Sport.de vai mostrar a ação do Bahrain das 11h30 às 20h30 - mas com comentários em inglês. Existem também duas opções de streaming pagas: O Discovery+ também transmitirá a corrida entre as 11h30 e as 20h30. O FIA WEC também tem a sua própria aplicação, na qual podem ser reservados vários pacotes - e a corrida pode assim ser seguida em direto em muitos países. Os comentários na aplicação são em inglês ou francês. Além disso, existem também algumas câmaras a bordo dos carros. Isto significa que nada se opõe a um domingo de desporto automóvel.