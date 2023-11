8h de Bahreïn : nouveau doublé pour l'hypercar Toyota

Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brendon Hartley remportent la finale de la saison du championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) à Bahreïn et s'assurent également le titre de champion du monde des pilotes. Les Dames de Fer triomphent en GTE Am.

La saison 2023 du FIA WEC est terminée - et Toyota a célébré un nouveau doublé lors de la dernière course de l'année. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brendon Hartley ont remporté la GR010 Hybrid devant leurs coéquipiers Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López. Pour Buemi/Hirakawa/Hartley, cela signifie également la défense de leur titre de champion du monde des pilotes. En ce qui concerne le championnat des constructeurs, Toyota avait déjà été clair lors de la course précédente à Fuji.

La voiture de Buemi/Hirakawa/Hartley a commencé la course depuis la pole position. Buemi a directement transformé cette bonne position de départ en tête de la course. Ensuite, la victoire n'a plus jamais été menacée. Seul Harltey a eu un contact avec une Porsche GTE à la mi-course, mais cela n'a finalement pas eu d'influence sur le résultat.

La deuxième Toyota a eu plus de mal (dans un premier temps). Dès le départ, Conway a été touché à l'arrière par Earl Bamber dans la Cadillac et a été retourné. Il a ainsi été relégué en queue de peloton. Il a fallu environ une heure pour que le pilote Toyota remonte à la troisième place. Son coéquipier Kobayashi s'est emparé de la deuxième place après deux bonnes heures de course. A partir de là, les deux premières places étaient cimentées.

Pendant longtemps, la Porsche 963 privée de Hertz Team Jota, avec William Stevens, Yifei Ye et António Félix da Costa, a semblé en mesure de prendre la troisième place. Mais une pénalité de passage a été infligée à da Costa et le podium a été manqué de peu. Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen ont donc pris la troisième place dans la Ferrari 499P.

La Porsche 963 d'usine de Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor a pris la cinquième place devant la deuxième Ferrari des vainqueurs du Mans Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi. La catégorie LMP2 a été remportée par Rui Andrad, Robert Kubica et Louis Delétraz sur l'Oreca 07 de l'équipe WRT.

Un événement historique s'est produit en GTE Am. Les Iron Dames Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey ont gagné avec la Porsche 911 RSR. C'était la première fois que trois femmes remportaient ensemble une victoire de classe dans le FIA WEC. Le championnat du monde va maintenant faire une pause hivernale. Le coup d'envoi de la saison 2024 sera donné en mars au Qatar.