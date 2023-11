8h Bahrain: prossima doppia vittoria per l'hypercar Toyota

Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley vincono il finale di stagione del Campionato del Mondo Sportscar (FIA WEC) in Bahrain e si aggiudicano anche il titolo di Campione Piloti. Le Iron Dames trionfano nella GTE Am.

La stagione 2023 del FIA WEC si è conclusa e Toyota ha festeggiato un'altra doppietta all'ultimo appuntamento dell'anno. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley hanno vinto con la GR010 Hybrid davanti ai loro compagni di squadra Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López. Per Buemi/Hirakawa/Hartley questo significava anche difendere il titolo nel campionato mondiale piloti. La Toyota aveva già conquistato il campionato costruttori nella gara precedente al Fuji.

La vettura di Buemi/Hirakawa/Hartley è partita dalla pole position. Buemi ha convertito la buona posizione di partenza direttamente in testa alla gara. Dopo di che, la vittoria non è mai stata in pericolo. Solo Harltey ha avuto un contatto con una Porsche GTE a metà gara, ma questo non ha influito sul risultato.

La seconda Toyota ha avuto un momento più difficile (all'inizio). Conway è stato colpito nella parte posteriore da Earl Bamber sulla Cadillac subito dopo la partenza ed è andato in testacoda. Di conseguenza, è scivolato in fondo allo schieramento. Il pilota della Toyota ha impiegato circa un'ora per riconquistare il terzo posto. Il compagno di squadra Kobayashi ha poi conquistato il secondo posto dopo due ore di gara. Da quel momento in poi, le prime due posizioni sono state cementate.

Per molto tempo, sembrava che la Porsche 963 privata dell'Hertz Team Jota con William Stevens, Yifei Ye e António Félix da Costa avrebbe conquistato il terzo posto. Ma poi c'è stata una penalità di drive-through per da Costa, il che significa che alla fine hanno mancato di poco il podio. Il terzo posto è andato ad Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen con la Ferrari 499P.

Il quinto posto è andato alla Porsche 963 di Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor davanti alla seconda Ferrari dei vincitori di Le Mans, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. La classe LMP2 è stata vinta da Rui Andrad, Robert Kubica e Louis Delétraz con l'Oreca 07 del Team WRT.

Eventi storici si sono svolti nella GTE Am. Le Iron Dames Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey hanno vinto con la Porsche 911 RSR. È stata la prima volta che tre donne hanno ottenuto una vittoria di classe insieme nel FIA WEC. Il WEC va ora in pausa invernale. La stagione 2024 si aprirà in Qatar a marzo.