8h Bahrain: Próxima dupla vitória para o hipercarro da Toyota

Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley vencem o final da temporada do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) no Bahrein e garantem também o título do Campeonato de Pilotos. Os Iron Dames triunfam nos GTE Am.

A época 2023 do FIA WEC chegou ao fim - e a Toyota celebrou mais uma vitória dupla na última ronda do ano. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley venceram com o GR010 Hybrid, à frente dos seus companheiros de equipa Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López. Para Buemi/Hirakawa/Hartley, isto significou também a defesa do seu título no campeonato do mundo de pilotos. A Toyota já tinha conquistado o campeonato de construtores na corrida anterior em Fuji.

O carro da dupla Buemi/Hirakawa/Hartley começou a corrida na pole position. Buemi converteu a boa posição de partida diretamente na liderança da corrida. Depois disso, a vitória nunca esteve em perigo. Apenas Harltey teve contacto com um Porsche GTE a meio da corrida, mas isso acabou por não ter influência no resultado.

O segundo Toyota teve um momento mais difícil (no início). Conway foi atingido na traseira por Earl Bamber no Cadillac imediatamente após a partida e rodou. Como resultado, caiu para o fundo do pelotão. O piloto da Toyota demorou cerca de uma hora a recuperar o terceiro lugar. O seu companheiro de equipa, Kobayashi, ficou em segundo lugar após duas horas de corrida. A partir de então, os dois primeiros lugares foram cimentados.

Durante muito tempo, parecia que o Porsche 963 privado da Hertz Team Jota, com William Stevens, Yifei Ye e António Félix da Costa, ficaria com o terceiro lugar. Mas depois houve uma penalização por drive-through para da Costa, o que significa que acabaram por perder o pódio por pouco. O terceiro lugar foi para Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen no Ferrari 499P.

O quinto lugar foi para o Porsche 963 da fábrica de Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor, à frente do segundo Ferrari dos vencedores de Le Mans, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. A classe LMP2 foi ganha por Rui Andrade, Robert Kubica e Louis Delétraz no Oreca 07 da equipa WRT.

Os acontecimentos históricos tiveram lugar nos GTE Am. As "Iron Dames" Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey venceram com o Porsche 911 RSR. Foi a primeira vez que três mulheres conseguiram uma vitória conjunta numa classe no FIA WEC. O WEC entra agora na pausa de inverno. A abertura da época de 2024 terá lugar no Qatar, em março.