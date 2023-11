8h de Bahreïn : retour sur la finale de la saison WEC 2023

Le FIA WEC a fait ses adieux à la pause hivernale avec une course sans grand suspense. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brendon Hartley n'ont pas seulement remporté la course, ils ont aussi empoché le titre de champion du monde des pilotes. Leurs coéquipiers Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López ont tous terminé à la deuxième place. Toyota avait déjà remporté le championnat des constructeurs lors du match à domicile à Fuji. Tous les titres étaient absolument mérités.

La scène décisive de la finale à Bahreïn s'est déroulée juste après le départ. Earl Bamber a percuté l'arrière de la Toyota de Conway avec sa Cadillac, ce qui a relégué ce dernier en queue de peloton. Les auteurs de la pole Buemi/Hirakawa/Hartley ont ainsi pu s'envoler vers la victoire. Après une course de rattrapage d'environ deux heures, le duo Toyota était rétabli et Conway/Kobayashi/López se retrouvaient à nouveau en deuxième position. Cela a permis de montrer une fois de plus sans équivoque que la Toyota est de loin la meilleure voiture de la catégorie hypercar. L'usure des pneus, en particulier, est impressionnante. C'est là que la longue expérience des Japonais dans le sport de prototypes s'avère payante.

Ferrari n'a rien eu à signaler à Bahreïn. La troisième place d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen était presque une surprise après les résultats des essais. Ici, c'est surtout la balance des performances qui devrait retenir l'attention. Après la victoire aux 24 heures du Mans en juin, il y a eu de nouvelles classifications BoP - et depuis, Ferrari n'avait aucune chance. C'est dommage qu'il y ait autant de politique.

Porsche ne peut pas non plus être satisfait. La meilleure 963 d'usine s'est classée cinquième. La 963 privée de Hertz Team Jota a été plus rapide et s'est classée quatrième. Cela devrait donner à réfléchir aux Weissachern. L'équipe d'usine participe au WEC et à l'IMSA avec deux voitures, mais une équipe privée a un meilleur rythme avec le même matériel. De plus, l'équipe Hertz Jota n'a reçu sa 963 qu'en cours de saison et a donc beaucoup moins d'expérience avec le bolide. Mais d'un autre côté, ce résultat parle aussi en faveur du sport client Porsche.

La fin de la saison aura certainement aussi été attendue avec impatience par Peugeot. Les deux 9X8 se sont classées huitième et neuvième et ont une fois de plus roulé au milieu de nulle part. Les Français ont manqué de vitesse et ont dû lutter contre l'usure des pneus. La 9X8 a été présentée une fois comme une voiture révolutionnaire - par exemple sans aileron arrière. Après un an et demi de compétition WEC, la récolte est plus que décevante. En 2024, il y aura probablement une grande mise à jour de la voiture. C'est d'ailleurs une nécessité absolue.

Avec une victoire, Rui Andrade, Robert Kubica et Louis Delétraz ont remporté le titre dans la catégorie LMP2. Leur équipe WRT a ainsi une nouvelle fois prouvé sa classe. Depuis leur arrivée en LMP2, les Belges ont remporté dix courses sur 19 dans le WEC, et ce face à une concurrence vraiment rude. En 2024, WRT passera aux hypercars et engagera deux BMW M Hybrid V8 pour le compte de l'usine.

L'histoire de la course s'est toutefois déroulée dans la catégorie GTE-Am. En effet, la victoire est revenue à Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey dans la Porsche 911 RSR d'Iron Dames. C'est la toute première fois qu'un trio de femmes remporte une victoire dans une catégorie du WEC. Au cours des dernières années, les Iron Dames ont toujours compté parmi les meilleures voitures de la catégorie - cette fois-ci, le triomphe a été propre et mérité. La catégorie GTE a vécu sa dernière course à Bahreïn. La victoire de Bovy/Gatting/Frey a été une bonne conclusion.

La FIA WEC va maintenant faire une pause hivernale. Le coup d'envoi de la saison 2024 est prévu pour le 2 mars au Qatar. Outre la GTE Am, la catégorie LMP2 ne sera plus de la partie. En revanche, les GT3 rejoindront les hypercars. Le WEC aura donc un tout autre visage.