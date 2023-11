8h Bahrain: bilancio della stagione 2023 del WEC

La Toyota ha ottenuto la prossima doppietta nella gara finale del FIA WEC 2023. Ottima prestazione della Jota-Porsche privata. Trionfo storico per le Iron Dames. Tutto il resto si è distinto in Bahrain.

Il FIA WEC è andato alla pausa invernale con una gara non particolarmente emozionante. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley non solo hanno vinto la gara, ma hanno anche conquistato il titolo mondiale piloti. I compagni di squadra Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López si sono classificati al secondo posto. La Toyota aveva già conquistato il campionato costruttori nella gara di casa a Fuji. Tutti i titoli erano assolutamente meritati.

La scena decisiva della finale in Bahrain si è svolta subito dopo la partenza. Earl Bamber ha urtato con la sua Cadillac la parte posteriore della Toyota di Conway, facendolo precipitare in fondo allo schieramento. Questo ha permesso ai piloti in pole position Buemi/Hirakawa/Hartley di vincere con facilità. Dopo circa due ore di recupero, la doppietta Toyota è stata ripristinata e Conway/Kobayashi/López sono tornati in seconda posizione. Ancora una volta è emerso in modo inequivocabile che la Toyota è di gran lunga la migliore vettura della classe hypercar. In particolare, l'usura degli pneumatici è impressionante. È qui che la pluriennale esperienza dell'azienda giapponese nelle corse di prototipi dà i suoi frutti.

La Ferrari non ha avuto nulla da segnalare in Bahrain. Il terzo posto di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen è stato quasi una sorpresa dopo i risultati delle sessioni di prova. L'attenzione principale deve essere rivolta all'equilibrio delle prestazioni. Dopo la vittoria alla 24 Ore di Le Mans di giugno, sono state introdotte nuove classifiche BoP e da allora la Ferrari non ha più avuto alcuna possibilità. È un peccato che sia coinvolta così tanta politica.

Anche la Porsche non può dirsi soddisfatta. La migliore 963 di serie si è classificata quinta. La 963 privata dell'Hertz Team Jota è stata più veloce, arrivando quarta. Questo dovrebbe far riflettere il team di Weissach. Il team di fabbrica partecipa al WEC e all'IMSA con due vetture ciascuno, ma un team privato con lo stesso materiale ha un passo migliore. Inoltre, l'Hertz Team Jota ha ricevuto la sua 963 solo nel corso della stagione e quindi ha molta meno esperienza con la vettura. D'altra parte, il risultato parla anche a favore delle corse clienti Porsche.

Anche la Peugeot non vedeva l'ora che finisse la stagione. Le due 9X8 si sono piazzate all'ottavo e al nono posto, ancora una volta in mezzo al nulla. I francesi non avevano velocità e lottavano contro l'usura degli pneumatici. La 9X8 era stata presentata come una vettura rivoluzionaria, ad esempio senza ala posteriore. Dopo un anno e mezzo di competizioni nel WEC, i risultati sono più che preoccupanti. Probabilmente nel 2024 ci sarà un importante aggiornamento della vettura. E questo è urgentemente necessario.

Rui Andrade, Robert Kubica e Louis Delétraz hanno conquistato il titolo nella categoria LMP2 con una vittoria. Il loro team WRT ha dimostrato ancora una volta la sua classe. I belgi hanno vinto dieci gare su 19 nel WEC da quando sono entrati nella categoria LMP2, e contro una concorrenza davvero forte. Nel 2024, WRT passerà alle hypercar e iscriverà due BMW M Hybrid V8 con un contratto di lavoro.

Tuttavia, la storia della gara si è svolta nella classe GTE-Am. La vittoria è andata a Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey sulla Porsche 911 RSR delle Iron Dames. È stata la prima volta che un trio di donne ha vinto una classe del WEC. Negli ultimi anni, le Iron Dames sono sempre state tra le migliori auto della classe: ora è bastato per un trionfo che è stato anche netto e meritato. La categoria GTE ha disputato la sua ultima gara in Bahrain. La vittoria di Bovy/Gatting/Frey è stata un finale appropriato.

Il FIA WEC va ora in pausa invernale. L'apertura della stagione 2024 è prevista per il 2 marzo in Qatar. Oltre alla GTE Am, non sarà più presente la classe LMP2. Le vetture GT3 si uniranno invece alle hypercar. Il WEC avrà quindi un volto leggermente diverso.