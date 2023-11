8h Bahrein: Análise do final da época 2023 do WEC

A Toyota conquistou a próxima vitória dupla na última corrida do FIA WEC 2023. Forte desempenho do Jota-Porsche privado. Triunfo histórico para os Iron Dames. Tudo o resto se destacou no Bahrein.

O FIA WEC entrou na pausa de inverno com uma corrida que não foi particularmente emocionante. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley não só venceram a corrida, como também conquistaram o título mundial de pilotos. Os companheiros de equipa Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López terminaram em segundo lugar. A Toyota já tinha conquistado o campeonato de construtores na sua ronda caseira em Fuji. Todos os títulos foram absolutamente merecidos.

A cena decisiva da final no Bahrain teve lugar logo após a partida. Earl Bamber bateu com o seu Cadillac na traseira do Toyota de Conway, o que o fez cair para o fundo do pelotão. Isto permitiu que a dupla Buemi/Hirakawa/Hartley, que tinha partido da pole, chegasse à vitória com facilidade. Após cerca de duas horas de recuperação, a liderança da dupla da Toyota foi restabelecida e Conway/Kobayashi/López regressaram ao segundo lugar. Este facto tornou mais uma vez claro que o Toyota é de longe o melhor carro da classe dos hipercarros. O desgaste dos pneus, em particular, é impressionante. É aqui que os muitos anos de experiência da empresa japonesa em corridas de protótipos compensam.

A Ferrari não teve nada a relatar no Bahrein. O terceiro lugar de Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen foi quase uma surpresa após os resultados das sessões de treinos. O foco principal aqui deve ser o equilíbrio do desempenho. Após a vitória nas 24 Horas de Le Mans, em junho, surgiram novas classificações BoP - e desde então a Ferrari não tem tido qualquer hipótese. É uma pena que haja tanta política envolvida.

A Porsche também não pode estar satisfeita. O melhor 963 de fábrica terminou em quinto. O 963 privado da Hertz Team Jota foi mais rápido, terminando em quarto. Isto deve dar muito que pensar à equipa de Weissach. A equipa de fábrica disputa o WEC e o IMSA com dois carros cada, mas uma equipa privada com o mesmo material tem melhor ritmo. Além disso, a Hertz Team Jota só recebeu o seu 963 no decorrer da época - e, por isso, tem muito menos experiência com o carro. Por outro lado, o resultado também favorece as corridas de clientes da Porsche.

A Peugeot também terá certamente ansiado pelo final da época. Os dois 9X8 terminaram em oitavo e nono lugar e ficaram mais uma vez no meio do nada. Os franceses não tinham velocidade e debateram-se com o desgaste dos pneus. O 9X8 foi apresentado como um carro revolucionário - sem asa traseira, por exemplo. Após um ano e meio de competição no WEC, os resultados são mais do que preocupantes. Provavelmente, haverá uma grande atualização do automóvel em 2024. E isso é urgentemente necessário.

Rui Andrade, Robert Kubica e Louis Delétraz conquistaram o título na categoria LMP2 com uma vitória. A sua equipa WRT provou mais uma vez a sua classe. Os belgas ganharam dez das 19 corridas do WEC desde a sua entrada na LMP2 - e contra uma concorrência muito forte. Em 2024, a WRT vai passar para os hipercarros e vai inscrever dois BMW M Hybrid V8 num contrato de trabalho.

No entanto, a história da corrida teve lugar na classe GTE-Am. A vitória foi para Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey no Porsche 911 RSR da Iron Dames. Esta foi a primeira vez que um trio de mulheres venceu numa classe do WEC. Nos últimos anos, as Iron Dames têm estado sempre entre os melhores carros da classe - agora foi o suficiente para um triunfo que também foi limpo e bem merecido. A categoria GTE teve a sua última corrida no Bahrein. A vitória de Bovy/Gatting/Frey foi um final apropriado.

O FIA WEC entra agora na pausa de inverno. A abertura da época de 2024 está agendada para 2 de março no Qatar. Para além dos GTE Am, a classe LMP2 já não fará parte da ação. Em vez disso, os carros GT3 juntar-se-ão aos hipercarros no terreno. O WEC terá então um rosto ligeiramente diferente.