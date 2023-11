Habsbourg : un podium et beaucoup de T-shirts pour les adieux

Pour Ferdinand Habsburg, une période s'est terminée samedi soir sur le circuit international de Bahreïn de manière réjouissante, mais avec un bémol. Lors de la finale du championnat du monde d'endurance (WEC), les Huit Heures de Bahreïn, le Salzbourgeois d'origine et ses partenaires Sean Gelael et Robin Frijns ont décroché la deuxième place derrière leurs coéquipiers de WRT Andrade/Déletraz/Kubica, qui ont également remporté le titre mondial de la catégorie LMP2 - ce qui a donné lieu à une longue nuit de fête pour l'équipe belge. Habsburg & Co. étaient clairement en tête jusqu'au dernier arrêt au stand sous neutralisation.

"L'équipe a alors décidé de faire rentrer les deux voitures. C'était tout à fait faisable en termes de personnel - malheureusement, la clé à chocs ne fonctionnait pas chez nous lors du changement de pneus. Nous sommes restés debout pendant un temps interminable et avons perdu l'avantage", a raconté le pilote de 26 ans. Il a également fait preuve de fair-play : "L'équipe a laissé entendre qu'il était possible de changer de place. Mais je ne l'ai pas voulu et nous sommes restés deuxièmes". Kubica & Co. auraient clairement remporté le championnat du monde même avec une deuxième place, Habsburg et ses collègues ont terminé quatrièmes du championnat du monde.

Ainsi, trois années chez WRT et en LMP2 sont terminées pour Habsburg. À partir de 2024, cette catégorie n'existera plus qu'aux 24 Heures du Mans, mais pas dans le reste du championnat du monde. Quatre victoires en course, dont Le Mans 2021, neuf podiums et un titre de champion du monde dès la première année figurent à son palmarès. Ferdinand commente la saison qui vient de s'achever : "Je ne veux rien enjoliver ou dénigrer, mais il y a eu beaucoup de moments bizarres cette année, comme une panne de moteur, une rupture de châssis, la malchance avec une phase de safety car alors que nous étions clairement en tête et que nous avons perdu un tour parce que nous étions déjà passés à l'entrée des stands, ou maintenant la clé à chocs. Par rapport à la voiture sœur, nous avons certainement eu plus de malchance, mais on est toujours en partie responsable. En tout cas, on en tire des leçons".

Habsburg poursuit : "Les succès de la première année chez WRT étaient sensationnels, mais l'année n'a pas du tout commencé comme ça, la première moitié était mauvaise. Puis est venue la victoire au Mans, où les principaux concurrents ont fait défaut, et tout s'est bien passé. Trois victoires en six courses et le titre, c'était déjà fort, mais c'était aussi durement gagné. L'année dernière, nous étions encore dans la course au titre jusqu'à la finale, mais Bahreïn a mal tourné, je dois donc en assumer une part de responsabilité".

Dans l'ensemble, il voit de grands progrès personnels : "Cette année, j'ai été beaucoup plus constant dans mes temps moyens, c'est aussi dû à un processus de maturation. Je pense que j'ai beaucoup progressé en tant que pilote chez WRT".

Habsbourg avait préparé un cadeau d'adieu pour l'équipe de Vincent Vosse, qu'il a remis dès la fin des qualifications : des T-shirts pour tous avec des photos préférées imprimées de leurs années communes. "J'ai dû réfléchir longuement à mon petit discours, car rétrospectivement, j'ai eu tellement de frissons".

Dans deux semaines déjà, Habsburg effectuera des essais pour sa nouvelle équipe dans la catégorie hypercar, "mais l'annonce officielle des pilotes prendra probablement encore du temps". Selon les rumeurs, Ferdinand va approfondir ses connaissances en français....