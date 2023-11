Habsburg: un podio e tante magliette per salutarsi

Ferdinand Habsburg ha guidato per l'ultima volta l'Oreca 07 del team belga WRT in occasione del finale di stagione del Campionato Mondiale Sportscar (FIA WEC) in Bahrain. Ripensa a un periodo in cui ci sono stati molti momenti interessanti.

Per Ferdinand Habsburg, il periodo trascorso sul Bahrain International Circuit si è concluso in modo piacevole sabato sera, ma con una goccia di amarezza. Nella finale del Campionato Mondiale Endurance (WEC), la Otto Ore del Bahrain, il pilota salisburghese e i suoi partner Sean Gelael e Robin Frijns hanno conquistato il secondo posto dietro ai compagni di squadra del WRT Andrade/Déletraz/Kubica, che si sono assicurati anche il titolo della classe LMP2, seguito da una lunga notte di festeggiamenti per il team belga. Habsburg & Co. erano chiaramente in testa fino all'ultimo pit stop in regime di neutralizzazione.

"Poi il team ha deciso di far rientrare entrambe le vetture. Era perfettamente fattibile in termini di personale, ma sfortunatamente l'avvitatore non ha funzionato quando abbiamo cambiato gli pneumatici. Siamo rimasti bloccati per un sacco di tempo e abbiamo perso il vantaggio", ha detto il 26enne. E ha anche mostrato correttezza: "Il team ha accennato alla possibilità di scambiarsi le posizioni. Ma io non volevo, quindi siamo rimasti secondi". Kubica & Co. avrebbero chiaramente vinto il campionato del mondo anche con il secondo posto, mentre Habsburg e i suoi colleghi sono arrivati quarti.

Questo segna la fine di tre anni di WRT e di LMP2 per Habsburg. Dal 2024, la classe sarà presente solo alla 24 Ore di Le Mans, ma non nel resto del WRC. Il curriculum comprende quattro vittorie di gara, tra cui quella di Le Mans 2021, nove podi e un titolo di campione del mondo al primo anno. Ferdinand dice della stagione appena conclusa: "Non voglio sorvolare o sminuire nulla, ma ci sono stati molti momenti strani quest'anno, come un guasto al motore, uno strappo al telaio, la sfortuna con una fase di safety car quando eravamo chiaramente in testa e abbiamo perso un giro perché eravamo già passati all'ingresso dei box, o ora la chiave inglese. Rispetto alla vettura gemella, abbiamo sicuramente avuto più sfortuna, ma è sempre in parte colpa tua. In ogni caso, si impara da questo".

Habsburg continua: "I successi del primo anno alla WRT sono stati sensazionali, ma l'anno non è iniziato affatto così, la prima metà è stata negativa. Poi è arrivata la vittoria a Le Mans, dove i principali rivali si sono ritirati, e le cose sono decollate. Tre vittorie in sei gare e il titolo sono stati forti, ma anche duramente guadagnati. L'anno scorso eravamo ancora in corsa per il titolo fino alla finale, ma il Bahrain è andato male, quindi devo prendermi una parte della colpa".

Nel complesso, vede grandi progressi personali: "Quest'anno sono stato molto più costante con i miei tempi medi, il che è dovuto anche a un processo di maturazione. Penso di essere cresciuto molto come corridore alla WRT".

Habsburg aveva preparato un regalo d'addio per la squadra di Vincent Vosse, che ha presentato dopo le qualifiche: magliette per tutti con stampate le foto preferite dei loro anni insieme. "Ho dovuto pensare a lungo al breve discorso, perché ripensandoci sono stati tanti i momenti da pelle d'oca".

Habsburg effettuerà i test per il suo nuovo team nella classe hypercar tra quindici giorni, "ma l'annuncio ufficiale dei piloti probabilmente richiederà del tempo". Si dice che Ferdinand approfondirà la sua conoscenza del sito francese .....