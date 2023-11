Habsburgo: Um pódio e muitas t-shirts para dizer adeus

Ferdinand Habsburg conduziu o Oreca 07 da equipa belga WRT pela última vez no final da época do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) no Bahrain. Ele recorda uma época em que viveram muitos momentos interessantes.

Para Ferdinand Habsburg, um período no Circuito Internacional do Bahrain chegou a um final agradável no sábado à noite, mas com uma pitada de amargura. No final do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), as Oito Horas do Bahrain, o piloto nascido em Salzburgo e os seus parceiros Sean Gelael e Robin Frijns ficaram em segundo lugar, atrás dos companheiros de equipa da WRT, Andrade/Déletraz/Kubica, que também garantiram o título da classe LMP2 - o que foi seguido de uma longa noite de celebrações para a equipa belga. Habsburg & Co. estavam claramente na liderança até à última paragem nas boxes sob neutralização.

"Depois, a equipa decidiu trazer os dois carros. Era perfeitamente possível em termos de pessoal - mas infelizmente a chave de impacto não funcionou quando mudámos os pneus. Ficámos presos durante muito tempo e perdemos a liderança", disse o piloto de 26 anos. E também se mostrou justo: "A equipa deu a entender que podíamos trocar de lugar. Mas eu não queria isso, por isso ficámos em segundo". Kubica & Co. teriam claramente vencido o campeonato mundial mesmo com o segundo lugar, enquanto Habsburg e seus colegas terminaram em quarto.

Isto marca o fim de três anos na WRT e em LMP2 para Habsburg. A partir de 2024, a classe só será disputada nas 24 Horas de Le Mans, mas não no resto do WRC. O historial inclui quatro vitórias em corridas, incluindo Le Mans 2021, nove subidas ao pódio e um título de campeão do mundo logo no primeiro ano. Ferdinand diz o seguinte sobre a época que acabou de terminar: "Não quero enaltecer nem desvalorizar nada, mas este ano houve muitos momentos estranhos, como uma falha de motor, um rasgão no chassis, azar com uma fase de safety car em que estávamos claramente na liderança e perdemos uma volta porque já tínhamos passado na entrada das boxes, ou agora a chave de impacto. Em comparação com o carro irmão, tivemos certamente mais azar, mas a culpa é sempre, em parte, nossa. Em todo o caso, aprendemos com isso".

Habsburg continua: "Os sucessos no primeiro ano na WRT foram sensacionais, mas o ano não começou assim, a primeira metade foi má. Depois veio a vitória em Le Mans, onde os principais rivais desistiram, e as coisas descolaram. Três vitórias em seis corridas e o título foram fortes, mas também foram conquistados a duras penas. No ano passado, ainda estávamos na corrida pelo título até ao final, mas o Bahrain correu mal, pelo que tenho de assumir alguma culpa por isso."

De um modo geral, ele vê um grande progresso pessoal: "Fui muito mais consistente com os meus tempos médios este ano, o que também se deve a um processo de amadurecimento. Acho que me desenvolvi muito como piloto na WRT".

Habsburg preparou um presente de despedida para a equipa de Vincent Vosse, que apresentou após a qualificação: T-shirts para todos com as suas fotografias favoritas dos anos que passaram juntos. "Tive de pensar muito bem no pequeno discurso, porque, olhando para trás, houve muitos momentos de arrepios."

Habsburg irá testar a sua nova equipa na classe dos hipercarros dentro de duas semanas, "mas o anúncio oficial dos pilotos irá provavelmente demorar algum tempo". Há rumores de que Ferdinand irá aprofundar os seus conhecimentos sobre o francês....