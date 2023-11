El objetivo de Laudenbach, jefe de Porsche Sport, es el número 1

En la final del WEC en Bahréin, el Director Deportivo Thomas Laudenbach respondió a las preguntas de los representantes de los medios de comunicación. Laudenbach sobre la temporada de prototipos 2023 en el WEC y la IMSA: "No podemos estar satisfechos en el WEC porque cometimos demasiados errores en varias áreas. No obstante, hubo una clara tendencia al alza. El tercer puesto entre los constructores no está mal, pero no es lo que Porsche quiere. Por supuesto, no era fácil participar en dos campeonatos al mismo tiempo, crear un equipo en Mannheim (la base europea de Penske, nótese) y además preparar coches de cliente. Todas fueron decisiones correctas, pero en general fue una tarea titánica. En la IMSA, el paso hacia los éxitos iniciales fue quizá un poco más fácil porque sólo había coches LMDh. Una ventaja es que sólo tenemos un socio para el WEC y el IMSA, lo que nos beneficiará a medio y largo plazo. El objetivo de Porsche debe ser volver a ser el número uno".

Lo que no quiso comentar Laudenbach, que presentará su balance al consejo de administración de Porsche el lunes (6 de noviembre), es la delicada cuestión del BoP. Porsche no ha sido la única en mostrarse en desacuerdo con la categorización y los cambios, a veces de última hora.

Laudenbach sobre los coches cliente: "Porsche tiene una larga tradición de coches cliente en las categorías superiores. Mantenemos nuestra decisión, aunque haya dificultado la tarea y seamos los únicos hasta ahora que proporcionamos coches de cliente. Y esto se hace de forma absolutamente justa. El hecho de que los clientes reciban el mismo material está garantizado por el reglamento, y es también nuestra filosofía."

Sobre el calendario del WEC de 2024, con un inicio de temporada en Catar el mismo día que el de la Fórmula 1 en Baréin (a unos 120 kilómetros en línea recta) "Es fácil criticar. Hay que considerar cuántos detalles hay que tener en cuenta. Sólo puedo criticar cuando sé que puedo hacerlo mejor. Cada vez hay más carreras en más series. Sí, me gustaría que no hubiera solapamientos, no quiero tener una carrera de F1 al mismo tiempo y al lado, pero es difícil encontrar soluciones".

Sobre la Fórmula E y la decisión de centrar a Antonio Félix da Costa en la serie eléctrica en 2024 y no permitir un programa doble con eventos del WEC: "Nuestra expectativa es siempre ganar carreras y campeonatos. Hicimos progresos significativos este año, fue nuestra temporada más fuerte en FE hasta ahora. Pero no hemos acertado al cien por cien. Jake Dennis, un piloto con motor Porsche, se proclamó campeón del mundo con un final extremadamente fuerte. Lo reconocemos y estamos muy satisfechos. Mientras haya margen de mejora, tenemos que contemplar todas las posibilidades. Esto también incluye que un piloto pueda concentrarse al cien por cien en una tarea. Cuando termine la temporada de FE, Antonio podrá pilotar otras carreras (lo que no es una opción para Le Mans 2024, téngase en cuenta). Ya pensaremos en 2025 más adelante".

Sobre la importancia de los tres títulos del DTM (piloto, constructor y equipo): "Fueron muy importantes para nosotros. El DTM es deporte para clientes, y todo el mundo sabe lo importante que nos tomamos el deporte para clientes. Thomas Preining ha hecho un gran trabajo, es bonito que el campeón sea uno de nuestros pilotos de fábrica. Es agradable ver cómo Thomas ha madurado con nosotros. Por eso tuvo la oportunidad de probar el prototipo aquí en Bahréin. También tengo que felicitar a Manthey, porque el equipo ganó el campeonato en su primera temporada. Los chicos demostraron de lo que son capaces. Veo un gran futuro para Thomas, pero aún no hemos decidido dónde estará en 2024. Siempre vamos paso a paso y no tenemos prisa".