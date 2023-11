Le directeur sportif de Porsche, Laudenbach, vise la place de numéro 1

Troisième en WEC bien derrière Toyota et Ferrari, vice-champion en IMSA avec trois victoires en course, quatrième en Formule E et tous les titres remportés en DTM - tel est le bilan de Porsche cette saison.

Lors de la finale du WEC à Bahreïn, le directeur sportif Thomas Laudenbach a répondu aux questions des représentants des médias. Laudenbach parle de la saison 2023 des prototypes en WEC et IMSA : "Nous ne pouvons pas être satisfaits en WEC, car nous avons commis trop d'erreurs dans différents domaines. Néanmoins, une nette tendance à la hausse s'est dessinée. La troisième place parmi les constructeurs n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas ce que Porsche souhaite. Ce n'était évidemment pas facile de se lancer dans deux championnats en même temps, de construire une équipe à Mannheim (le site européen de Penske, ndlr) et de préparer des voitures pour les clients. Toutes ces décisions ont été correctes, mais dans l'ensemble, la tâche a été colossale. En IMSA, le pas vers les premiers succès a peut-être été un peu plus facile parce qu'il n'y avait que des voitures LMDh. L'avantage est que nous n'avons qu'un seul partenaire pour le WEC et l'IMSA, nous en profiterons à moyen et long terme. L'objectif de Porsche doit être de redevenir numéro un".

Ce que Laudenbach, qui présentera son bilan lundi (6 novembre) devant le conseil d'administration de Porsche, n'a pas voulu commenter, c'est le sujet délicat de la BoP. Porsche n'était pas la seule à ne pas être d'accord avec la classification et les modifications parfois de dernière minute.

Laudenbach à propos des voitures de clients : "Porsche a une longue tradition de voitures de clients dans les meilleures catégories. Nous maintenons notre décision, même si cela a rendu la tâche plus difficile et que nous sommes jusqu'à présent les seuls à mettre des voitures de clients à disposition. Et cela se fait de manière tout à fait équitable. Le fait que les clients reçoivent le même matériel est en effet garanti par le règlement - et c'est en outre notre philosophie".

A propos du calendrier du WEC 2024, avec un début de saison au Qatar le même jour que le début de la Formule 1 à Bahreïn (à environ 120 kilomètres à vol d'oiseau) : "Il est facile de critiquer. Il faut penser au nombre de détails à prendre en compte. Je ne peux critiquer que si je sais que je peux faire mieux. Il y a de plus en plus de courses dans de plus en plus de séries. Oui, j'aimerais qu'il n'y ait pas de chevauchement, je ne voudrais pas avoir une course de F1 en même temps et à côté, mais c'est difficile de trouver des solutions".

A propos de la Formule E et de la décision de focaliser Antonio Felix da Costa sur la série électrique en 2024 et de ne pas autoriser un double programme avec des engagements dans le WEC : "Notre attente est toujours de gagner des courses et des championnats. Nous avons fait de nets progrès cette année, c'était notre saison la plus forte en FE jusqu'à présent. Mais nous ne l'avons pas réussie à cent pour cent. Jake Dennis, un pilote équipé d'une Porsche, est devenu champion du monde et a réussi un finish extrêmement fort. Nous le reconnaissons totalement, nous en sommes très satisfaits. Tant qu'il y a de la place pour des améliorations, nous devons examiner toutes les possibilités. Cela implique aussi qu'un pilote puisse se concentrer à cent pour cent sur une tâche. Quand la saison FE sera terminée, Antonio pourra faire d'autres courses (ce qui n'est pas envisageable pour Le Mans 2024, ndlr). Nous penserons à 2025 plus tard".

Sur l'importance des trois titres en DTM (pilote, constructeur, équipe) : "Ils ont eu une très grande importance pour nous. Le DTM est un sport client, et tout le monde sait l'importance que nous accordons au sport client. Thomas Preining a fait un super boulot, c'est bien que le champion soit l'un de nos pilotes d'usine. Il est réjouissant d'observer comment Thomas a mûri avec nous. C'est pourquoi il a eu la chance de tester le prototype ici à Bahreïn. Je dois également féliciter Manthey, car l'équipe a remporté le championnat dès la première saison. Les garçons ont montré de quoi ils étaient capables. Je vois un bel avenir pour Thomas, mais nous n'avons pas encore décidé où il ira en 2024. Nous avançons toujours pas à pas et ne sommes pas pressés".