L'obiettivo del capo di Porsche Sport Laudenbach è il numero 1

In occasione della finale del WEC in Bahrain, il responsabile dello sport Thomas Laudenbach ha risposto alle domande dei rappresentanti dei media. Laudenbach sulla stagione 2023 dei prototipi nel WEC e nell'IMSA: "Nel WEC non possiamo essere soddisfatti perché abbiamo commesso troppi errori in diverse aree. Tuttavia, c'è stata una chiara tendenza alla crescita. Il terzo posto tra i costruttori non è male, ma non è quello che Porsche vuole. Certo, non è stato facile partecipare a due campionati contemporaneamente, costruire una squadra a Mannheim (la sede europea di Penske, ndr) e preparare anche le auto dei clienti. Sono state tutte decisioni corrette, ma nel complesso si è trattato di un compito immane. Nell'IMSA, il passo verso i primi successi è stato forse un po' più facile perché c'erano solo vetture LMDh. Un vantaggio è che abbiamo un solo partner per il WEC e l'IMSA, il che ci avvantaggerà nel medio e lungo termine. L'obiettivo di Porsche deve essere quello di tornare ad essere il numero uno".

Ciò che Laudenbach, che presenterà il suo bilancio al consiglio di amministrazione di Porsche lunedì (6 novembre), non ha voluto commentare è la delicata questione del BoP. Porsche non è stata l'unica a non essere d'accordo con la categorizzazione e le modifiche talvolta dell'ultimo minuto.

Laudenbach sulle vetture clienti: "Porsche ha una lunga tradizione di vetture clienti nelle categorie superiori. Noi manteniamo la nostra decisione, anche se ha reso il compito più difficile e siamo gli unici finora a fornire vetture clienti. E questo avviene in modo assolutamente equo. Il fatto che i clienti ricevano lo stesso materiale è garantito dal regolamento ed è anche la nostra filosofia".

Sul calendario del WEC 2024, con l'inizio della stagione in Qatar lo stesso giorno dell'inizio della Formula 1 in Bahrain (a circa 120 chilometri di distanza in linea d'aria) "È facile criticare. Bisogna considerare quanti dettagli devono essere presi in considerazione. Posso criticare solo quando so che posso fare meglio. Ci sono sempre più gare in sempre più serie. Sì, vorrei che non ci fossero sovrapposizioni, non vorrei che una gara di F1 si svolgesse nello stesso momento e nella stessa stanza, ma è difficile trovare soluzioni".

Sulla Formula E e sulla decisione di concentrare Antonio Felix da Costa sulla serie elettrica nel 2024 e di non consentire un doppio programma con gli eventi del WEC: "La nostra aspettativa è sempre quella di vincere gare e campionati. Quest'anno abbiamo fatto progressi significativi, è stata la nostra stagione più forte in FE finora. Ma non ci siamo riusciti al cento per cento. Jake Dennis, un pilota motorizzato Porsche, è diventato campione del mondo con un risultato estremamente positivo. Lo riconosciamo pienamente e siamo estremamente soddisfatti. Finché c'è margine di miglioramento, dobbiamo considerare tutte le possibilità. Questo include anche la capacità di un pilota di concentrarsi al cento per cento su un unico compito. Quando la stagione FE è finita, Antonio può guidare in altre gare (il che non è un'opzione per Le Mans 2024, si noti). Al 2025 penseremo più avanti".

Sul significato dei tre titoli DTM (pilota, costruttore, squadra): "Sono stati molto importanti per noi. Il DTM è uno sport per i clienti e tutti sanno quanto sia importante per noi lo sport per i clienti. Thomas Preining ha fatto un ottimo lavoro, ed è bello che il campione sia uno dei nostri piloti ufficiali. È bello vedere come Thomas sia maturato con noi. Per questo ha avuto la possibilità di provare il prototipo qui in Bahrain. Devo anche congratularmi con Manthey, perché la squadra ha vinto il campionato alla sua prima stagione. I ragazzi hanno dimostrato di cosa sono capaci. Vedo un grande futuro per Thomas, ma non abbiamo ancora deciso dove sarà nel 2024. Facciamo sempre un passo alla volta e non abbiamo fretta".