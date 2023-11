O objetivo do chefe da Porsche Sport, Laudenbach, é o número 1

Terceiro lugar no WEC, bem atrás da Toyota e da Ferrari, segundo lugar no IMSA com três vitórias, quarto na Fórmula E e todos os títulos conquistados no DTM - é este o balanço da Porsche para a época.

No final do WEC no Bahrein, o Diretor Desportivo Thomas Laudenbach respondeu às perguntas dos representantes dos meios de comunicação social. Laudenbach sobre a época de protótipos de 2023 no WEC e no IMSA: "Não podemos estar satisfeitos no WEC porque cometemos demasiados erros em várias áreas. No entanto, houve uma clara tendência ascendente. O terceiro lugar entre os construtores não é mau, mas não é o que a Porsche pretende. Claro que não foi fácil participar em dois campeonatos ao mesmo tempo, construir uma equipa em Mannheim (a base europeia da Penske, note-se) e também preparar carros para clientes. Foram todas decisões correctas, mas no geral foi uma tarefa gigantesca. No IMSA, o passo para os primeiros sucessos foi talvez um pouco mais fácil porque só havia carros LMDh. Uma vantagem é o facto de termos apenas um parceiro para o WEC e para o IMSA, o que nos beneficiará a médio e longo prazo. O objetivo da Porsche deve ser voltar a ser o número um".

O que Laudenbach, que apresentará o seu balanço ao conselho de administração da Porsche na segunda-feira (6 de novembro), não quis comentar é a questão sensível do BoP. A Porsche não foi a única a discordar da categorização e, por vezes, das alterações de última hora.

Laudenbach sobre os automóveis de clientes: "A Porsche tem uma longa tradição de automóveis de clientes nas categorias de topo. Mantemos a nossa decisão, mesmo que isso tenha tornado a tarefa mais difícil e que, até à data, sejamos os únicos a fornecer carros para clientes. E isto é feito de uma forma absolutamente justa. O facto de os clientes receberem o mesmo material é garantido pelos regulamentos - e é também a nossa filosofia."

Sobre o calendário do WEC de 2024, com o início da época no Qatar no mesmo dia do início da Fórmula 1 no Bahrein (a cerca de 120 quilómetros de distância em linha reta) "É fácil criticar. É preciso ter em conta a quantidade de pormenores que têm de ser tidos em conta. Só posso criticar quando sei que posso fazer melhor. Há cada vez mais corridas em cada vez mais séries. Sim, gostaria que não houvesse sobreposições, não quero ter uma corrida de F1 ao mesmo tempo e na porta ao lado, mas é difícil encontrar soluções".

Sobre a Fórmula E e a decisão de concentrar António Félix da Costa na série eléctrica em 2024 e não permitir um programa duplo com eventos do WEC: "A nossa expetativa é sempre ganhar corridas e campeonatos. Fizemos progressos significativos este ano, foi a nossa época mais forte na FE até agora. Mas não acertámos a cem por cento. Jake Dennis, um piloto movido a Porsche, tornou-se campeão mundial com um final extremamente forte. Reconhecemos isso e estamos extremamente satisfeitos. Enquanto houver espaço para melhorias, temos de olhar para todas as possibilidades. Isto também inclui a capacidade de um piloto se concentrar a cem por cento numa só tarefa. Quando a época da FE terminar, o Antonio pode conduzir outras corridas (o que não é uma opção para Le Mans 2024, note-se). Pensaremos em 2025 mais tarde".

Sobre a importância dos três títulos do DTM (piloto, construtor e equipa): "Foram muito importantes para nós. O DTM é o desporto do cliente e todos sabem a importância que damos ao desporto do cliente. Thomas Preining fez um excelente trabalho, é bom que o campeão seja um dos nossos pilotos de fábrica. É agradável ver como o Thomas amadureceu connosco. Foi por isso que ele teve a oportunidade de testar o protótipo aqui no Bahrein. Também tenho de felicitar a Manthey, porque a equipa ganhou o campeonato na sua primeira época. Os rapazes mostraram do que são capazes. Vejo um grande futuro para o Thomas, mas ainda não decidimos onde ele vai estar em 2024. Fazemos sempre as coisas passo a passo e não temos pressa".