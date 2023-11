Coup d'œil sur le classement final des hypercars de la FIA WEC

Comme on pouvait s'y attendre, Toyota a raflé les deux titres de champion du monde dans la catégorie hypercar du FIA WEC. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brendon Hartley ont pu défendre le titre des pilotes devant leurs coéquipiers. Voici comment cela s'est terminé.

La saison 2023 du FIA WEC est terminée et Toyota est à nouveau le grand triomphateur. Mais alors que les Japonais n'avaient que peu de concurrents les années précédentes, le plateau de la catégorie hypercar 2023 était vraiment très relevé. Le triomphe de Toyota est donc d'autant plus important. Les Japonais ont marqué 217 points dans le championnat du monde des constructeurs et ont remporté six des sept courses. Il n'y a que lors des 24h du Mans que Ferrari a été en tête.

Avec 161 points, la marque mythique italienne s'est classée deuxième au classement final. La place de bronze est revenue à Porsche avec 99 points. Cadillac a pris la quatrième place avec 79 points, devant Peugeot avec 67 points. Glickenhaus avec 36 points et Vanwall avec 10 points ont complété le tableau.

Au championnat du monde des pilotes, Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brendon Hartley ont pu défendre leur titre. Le trio Toyota a récolté 172 points. Leurs coéquipiers Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López ont pris la deuxième place avec 145 points. Ils ont connu un abandon lors de la classique du Mans et un problème avec un capteur FIA au printemps à Portimão. Cela n'a donc pas suffi pour remporter le titre. En effet, Conway/Kobayashi/López ont eu tendance à être le trio Toyota le plus rapide cette année.

La troisième place est revenue à Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen dans la Ferrari 499P, qui ont accumulé 120 points. Leurs coéquipiers Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi ont obtenu la quatrième place avec 114 points. Mais leur grand moment de gloire a été la victoire aux 24 heures du Mans, que certains dans le paddock considèrent même comme plus importante que le titre de champion du monde. Avec 72 points, les pilotes Cadillac Earl Bamber, Alex Lynn et Richard Westbrook complètent le top 5.

Il y avait également un classement World Cup pour les équipes d'hypercar. Les deux écuries privées Hertz Team Jota et Proton Competition y étaient représentées, chacune avec une Porsche 963. Hertz Team Jota a participé dès la course de Spa-Francorchamps et totalise 163 points. Proton Competition n'a participé qu'à partir de Monza et n'a donc récolté que 45 points. Dans les années à venir, la World Cup sera certainement plus intéressante pour les équipes d'hypercars, d'une part parce qu'il y aura plus d'équipes et d'autre part parce que toutes les courses seront disputées.