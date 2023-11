Uno sguardo alla classifica finale delle hypercar del FIA WEC

Come previsto, Toyota ha conquistato entrambi i titoli mondiali nella classe hypercar del FIA WEC. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley hanno difeso il titolo piloti davanti ai loro compagni di squadra. Ecco come è finita.

La stagione 2023 del FIA WEC si è conclusa e Toyota è ancora una volta la grande trionfatrice. Tuttavia, mentre negli anni precedenti i giapponesi avevano una concorrenza piuttosto ridotta, il campo della classe hypercar 2023 era davvero di alto livello. Questo rende il trionfo di Toyota ancora più impressionante. Il team giapponese ha totalizzato 217 punti nel campionato costruttori e ha vinto sei gare su sette. La Ferrari è stata in vantaggio solo nella 24h di Le Mans.

Il leggendario marchio italiano ha conquistato il secondo posto nella classifica finale con 161 punti. Il bronzo è andato a Porsche con 99 punti. Cadillac si è piazzata al quarto posto con 79 punti, davanti a Peugeot con 67 punti. Glickenhaus con 36 punti e Vanwall con 10 punti hanno completato la classifica.

Nel campionato piloti, Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley hanno difeso il loro titolo. Il trio Toyota ha raccolto 172 punti. I compagni di squadra Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López sono arrivati secondi con 145 punti. Hanno avuto un ritiro alla classica di Le Mans e un problema con un sensore FIA a Portimão in primavera. Di conseguenza, non è stato sufficiente per vincere il titolo. Conway/Kobayashi/López sono stati il trio Toyota più veloce quest'anno.

Il terzo posto è andato ad Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen sulla Ferrari 499P, che hanno accumulato 120 punti. I loro compagni di squadra Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi hanno conquistato il quarto posto con 114 punti. Il momento più importante, tuttavia, è stata la vittoria alla 24 Ore di Le Mans, che alcuni nel paddock considerano ancora più importante del titolo di campione del mondo. I piloti Cadillac Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook hanno completato la top five con 72 punti.

C'era anche una classifica della Coppa del Mondo per i team di hypercar. Le due scuderie private Hertz Team Jota e Proton Competition erano rappresentate, ciascuna con una Porsche 963. L'Hertz Team Jota ha partecipato a partire dalla gara di Spa-Francorchamps e ha ottenuto un totale di 163 punti. Proton Competition ha partecipato solo da Monza in poi e ha raccolto solo 45 punti. Negli anni successivi, la Coppa del Mondo sarà sicuramente più interessante per i team di hypercar se saranno coinvolti più team e se si disputeranno tutte le gare.